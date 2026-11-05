Відео: прикордонники передали дроном гостинець для бабака

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Пілоти підрозділу «НОРД» 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого помітили на Харківщині бабака, який не впав у зимову сплячку та перебував біля своєї нори.

Військовослужбовці за допомогою безпілотника доставили тварині гостинець у вигляді печива, зафіксувавши на камеру дрона отримання «пайка».

Джерело: 105 прикордонний загін імені князя Володимира Великого ДПСУ.

ЗСУ вперше залучили робота-амфібію для доставки вантажів на фронт.

Протягом тижня українські прикордонники не фіксували на території Білорусі роботи ретрансляторів, які підсилюють сигнал російських ударних безпілотників Shahed та «Гербера».

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