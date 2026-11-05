Видео: пограничники доставили с помощью дрона угощение для сурка

Пилоты подразделения «НОРД» 105-го пограничного отряда имени князя Владимира Великого заметили в Харьковской области сурка, который не впал в зимнюю спячку и находился возле своей норы.

Военнослужащие с помощью беспилотника доставили животному угощение в виде печенья, зафиксировав на камеру дрона получение «пайка».

Источник: 105-й пограничный отряд имени князя Владимира Великого ГПСУ.

ВСУ впервые задействовали робота-амфибию для доставки грузов на фронт.

В течение недели украинские пограничники не фиксировали на территории Беларуси работу ретрансляторов, усиливающих сигнал российских ударных беспилотников Shahed и «Гербера».

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