В ВАКС не допустили журналистов на часть заседания по делу генерала СБУ

Высший антикоррупционный суд разделил заседание по избранию меры пресечения генералу Службы безопасности Украины Сергею Дуце, фигурирующему в деле «Карфаген», на открытую и закрытую части.

Ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме сторона защиты подала уже после начала рассмотрения. Причины такого решения и позицию адвокатов относительно ограничения доступа журналистов объясняет сторона защиты.

Ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме подала сторона защиты уже после начала рассмотрения дела. Адвокаты объяснили свою просьбу необходимостью обеспечить дополнительные меры безопасности.

По словам защитников, во время заседания планируется озвучивать информацию, связанную с защитой государства. Её разглашение, по мнению адвокатов, может представлять угрозу.

Также сторона защиты заявила, что открытое рассмотрение может ограничить право Дуки и его адвокатов на защиту, поскольку они не смогут обнародовать определенную информацию, не предназначенную для широкого распространения.

Судья объявил, что выступление прокурора и изучение доказательств будут проходить в закрытом режиме, а выступления адвокатов — частично открыто. Закрытая часть заседания по избранию меры пресечения уже началась. Журналистам отключили трансляцию, которая до этого велась на экране в соседнем зале.

Тем временем журналисты «Следствия.Инфо» вызвали полицию из-за недопуска СМИ на заседание, которое изначально носило открытый характер.

Об этом сообщает корреспондент «Главкома».

Напомним, что ВАКС определит меру пресечения бывшему заместителю руководителя департамента СБУ Сергею Дуке.

Охрана заместителя руководителя Департамента защиты национального государства СБУ Сергея Дуки угрожала оружием детективам НАБУ, которые в среду утром проводили обыск у чиновника. Об этом сообщает Суспильне.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

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