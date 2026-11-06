最高反腐败法院不允许记者旁听涉及安全局将军案件的部分庭审

最高反腐败法院将针对涉“迦太基”案的乌克兰安全局将军谢尔盖·杜茨的羁押措施听证会，分为公开和不公开两个部分。

辩护方是在审理开始后才提交了关于以闭门方式举行听证会的动议。辩护方解释了作出这一决定的原因，以及律师们关于限制记者入场的立场。

辩护方在审理开始后才提交了关于以闭门形式举行听证会的申请。律师们解释称，提出这一请求是为了确保采取额外的安全措施。

据辩护律师称，庭审期间计划披露涉及国家安全的信息。律师认为，这些信息的泄露可能构成威胁。

此外，辩护方还表示，公开审理可能会限制杜卡及其律师的辩护权，因为他们将无法公开某些不适合公之于众的信息。

法官宣布，检察官的陈述和证据审查将在闭门状态下进行，而辩护律师的陈述则部分公开。 关于羁押措施的闭门审理环节已经开始。此前在隔壁法庭屏幕上进行的直播已被切断。

与此同时，“斯利德斯塔·因福”的记者因媒体被禁止进入原定为公开性质的庭审而报警。

据“Glavkom”记者报道。

需要提醒的是，最高反腐败法院将对乌克兰安全局（SBU）前部门副主任谢尔盖·杜卡的羁押措施作出裁定。

乌克兰安全局（SBU）国家主权保护部副主管谢尔盖·杜卡的保镖，周三上午曾向正在对该官员住所进行搜查的国家反腐败局（NABU）探员挥舞武器进行威胁。据公共电视台（Suspilne）报道。

国家反腐败局（NABU）的侦探已拘留了乌克兰安全局（SBU）国家主权保护局第一副局长、将军谢尔盖·杜卡。

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