W WAKS nie wpuszczono dziennikarzy na część posiedzenia w sprawie generała SBU

Najwyższy Sąd Antykorupcyjny podzielił posiedzenie w sprawie ustalenia środka zabezpieczającego wobec generała Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Serhija Duci, który jest oskarżonym w sprawie „Kartagina”, na część jawną i niejawną.

Wniosek o przeprowadzenie posiedzenia w trybie zamkniętym strona obrony złożyła już po rozpoczęciu rozprawy. Przyczyny takiej decyzji oraz stanowisko adwokatów w sprawie ograniczenia dostępu dziennikarzy wyjaśnia strona obrony.

Wniosek o przeprowadzenie posiedzenia w trybie zamkniętym strona obrony złożyła już po rozpoczęciu rozprawy. Adwokaci uzasadnili swój wniosek koniecznością zapewnienia dodatkowych środków bezpieczeństwa.

Według obrońców podczas posiedzenia planowane jest ujawnienie informacji związanych z ochroną państwa. Ich upublicznienie, zdaniem adwokatów, może stanowić zagrożenie.

Ponadto strona obrony stwierdziła, że jawny przebieg rozprawy może ograniczyć prawo Duki i jego adwokatów do obrony, ponieważ nie będą oni mogli ujawnić pewnych informacji, które nie są przeznaczone do powszechnego upublicznienia.

Sędzia ogłosił, że wystąpienie prokuratora oraz badanie dowodów odbędą się w trybie zamkniętym, a wystąpienia adwokatów – częściowo publicznie. Zamknięta część posiedzenia w sprawie wyboru środka zabezpieczającego już się rozpoczęła. Dziennikarzom wyłączono transmisję, która do tej pory była wyświetlana na ekranie w sąsiedniej sali.

Tymczasem dziennikarze serwisu „Slidstvo.Info” wezwali policję w związku z odmową wpuszczenia mediów na posiedzenie, które początkowo miało charakter otwarty.

Informuje o tym korespondent „Glavkomu”.

Przypomnijmy, że WAKS wybierze środek zabezpieczający wobec byłego zastępcy szefa departamentu SBU Serhija Duki.

Ochrona zastępcy szefa Departamentu Ochrony Państwa Narodowego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Serhija Duki groziła bronią detektywom Narodowego Biura ds. Zwalczania Korupcji (NABU), którzy w środę rano przeprowadzali przeszukanie w mieszkaniu tego urzędnika. Informuje o tym Suspilne.

Detektywi Narodowego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pierwszego zastępcę szefa Departamentu Ochrony Państwa Narodowego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generała Serhija Dukę.

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