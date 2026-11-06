В Закарпатье разоблачили группу, присвоившую 16 земельных участков на сумму 14 млн грн

В Закарпатье правоохранители раскрыли организованную группу, участники которой незаконно завладели 16 земельными участками общей стоимостью почти 14 млн грн. Среди подозреваемых — двое депутатов сельского совета, бывший предприниматель и местная жительница.

По данным следствия, в течение 2024–2026 годов фигуранты незаконно оформили более 4,6 га государственной и коммунальной земли в Ужгородском районе.

Для реализации схемы они использовали поддельные документы и привлекали подставных лиц, которым платили по 1–2 тыс. долларов. Чтобы скрыть происхождение участков, участники группы изменяли кадастровые номера, переоформляли землю на родственников и знакомых, а впоследствии продавали её по заниженным ценам.

Организатора задержали при попытке выехать из Украины. Уже находясь под стражей, он поручил брату забрать из тайника более $54 тыс., полученных от земельных махинаций, и обменять их для внесения залога в размере почти 3 млн грн.

Правоохранители также задержали брата организатора. В ходе следственных действий изъяли миллионы гривен и иностранную валюту.

Пятерым фигурантам сообщили о подозрении. Всего в рамках расследования провели 43 обыска. Досудебное расследование продолжается.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.