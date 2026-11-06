W Zakarpaciu wykryto grupę, która przywłaszczyła sobie 16 działek o wartości 14 mln hrywien

W Zakarpaciu organy ścigania wykryły zorganizowaną grupę, której członkowie bezprawnie przejęli 16 działek o łącznej wartości prawie 14 mln hrywien. Wśród podejrzanych znajdują się dwaj radni rady gminnej, były przedsiębiorca oraz mieszkanka tej miejscowości.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa w latach 2024–2026 oskarżeni nielegalnie przejęli ponad 4,6 ha gruntów państwowych i gminnych w rejonie Użhorodzkim.

Aby zrealizować ten plan, wykorzystywali sfałszowane dokumenty i angażowali osoby figurujące jako pośrednicy, którym płacili po 1–2 tys. dolarów. Aby ukryć pochodzenie działek, członkowie grupy zmieniali numery katastralne, przepisywali grunty na krewnych i znajomych, a następnie sprzedawali je po zaniżonych cenach.

Organizatora zatrzymano podczas próby opuszczenia Ukrainy. Już przebywając w areszcie, polecił bratu, aby ten zabrał z kryjówki ponad 54 tys. dolarów, uzyskanych z transakcji gruntowych, i wymienił je w celu wpłacenia kaucji w wysokości prawie 3 mln hrywien.

Funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali również brata organizatora. W trakcie czynności śledczych zabezpieczono miliony hrywien oraz walutę obcą.

Pięciu podejrzanym postawiono zarzuty. Łącznie w ramach śledztwa przeprowadzono 43 przeszukania. Śledztwo przedprocesowe trwa.

Informację tę podała Narodowa Policja Ukrainy.