在扎卡尔帕蒂地区，警方查获了一个非法侵占16块土地、涉案金额达1400万格里夫纳的团伙

在扎卡尔帕蒂地区，执法部门破获了一个犯罪团伙，该团伙成员非法侵占了16块土地，总价值近1400万格里夫纳。嫌疑人中包括两名村委会代表、一名前企业家和一名当地居民。

据调查显示，2024年至2026年间，涉案人员在乌日戈罗德区非法办理了超过4.6公顷国有及集体土地的所有权登记。

为实施该骗局，他们使用伪造文件并雇佣了人头，每人支付1,000至2,000美元。 为了掩盖地块的来源，该团伙成员篡改了地籍编号，将土地过户给亲属和熟人，随后以低于市场价的价格出售。

该团伙组织者在试图逃离乌克兰时被捕。在羁押期间，他指使弟弟从藏匿处取出通过土地交易所得的5.4万多美元，并将其兑换成近300万格里夫纳用于缴纳保释金。

执法部门还拘留了该主谋的兄弟。在调查过程中，查获了数百万格里夫纳及外币。

五名涉案人员已被通知涉嫌犯罪。此次调查共进行了43次搜查。庭前调查仍在进行中。

乌克兰国家警察局通报了上述情况。