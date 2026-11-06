На Закарпатті викрили групу, яка привласнила 16 земельних ділянок на 14 млн грн

На Закарпатті правоохоронці викрили організовану групу, учасники якої незаконно заволоділи 16 земельними ділянками загальною вартістю майже 14 млн грн. Серед підозрюваних — двоє депутатів сільської ради, колишній підприємець і місцева мешканка.

За даними слідства, упродовж 2024–2026 років фігуранти незаконно оформили понад 4,6 га державної та комунальної землі в Ужгородському районі.

Для реалізації схеми вони використовували підроблені документи та залучали підставних осіб, яким платили по $1–2 тис. Щоб приховати походження ділянок, учасники групи змінювали кадастрові номери, переоформлювали землю на родичів і знайомих, а згодом продавали її за заниженими цінами.

Організатора затримали під час спроби виїхати з України. Уже перебуваючи під вартою, він доручив братові забрати зі схованки понад $54 тис., отриманих від земельних оборудок, та обміняти їх для внесення майже 3 млн грн застави.

Правоохоронці також затримали брата організатора. Під час слідчих дій вилучили мільйони гривень та іноземну валюту.

П’ятьом фігурантам повідомили про підозру. Загалом у межах розслідування провели 43 обшуки. Досудове розслідування триває.

Про це повідомляє Національна поліція України.