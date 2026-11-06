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На Закарпатті викрили групу, яка привласнила 16 земельних ділянок на 14 млн грн

UA NEWS 06 Листопада 2026 15:48
На Закарпатті викрили групу, яка привласнила 16 земельних ділянок на 14 млн грн
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На Закарпатті правоохоронці викрили організовану групу, учасники якої незаконно заволоділи 16 земельними ділянками загальною вартістю майже 14 млн грн. Серед підозрюваних — двоє депутатів сільської ради, колишній підприємець і місцева мешканка.

За даними слідства, упродовж 2024–2026 років фігуранти незаконно оформили понад 4,6 га державної та комунальної землі в Ужгородському районі.

Для реалізації схеми вони використовували підроблені документи та залучали підставних осіб, яким платили по $1–2 тис. Щоб приховати походження ділянок, учасники групи змінювали кадастрові номери, переоформлювали землю на родичів і знайомих, а згодом продавали її за заниженими цінами.

Організатора затримали під час спроби виїхати з України. Уже перебуваючи під вартою, він доручив братові забрати зі схованки понад $54 тис., отриманих від земельних оборудок, та обміняти їх для внесення майже 3 млн грн застави.

Правоохоронці також затримали брата організатора. Під час слідчих дій вилучили мільйони гривень та іноземну валюту.

П’ятьом фігурантам повідомили про підозру. Загалом у межах розслідування провели 43 обшуки. Досудове розслідування триває.

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Про це повідомляє Національна поліція України.

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