В Украине октябрь 2026 года стал самым тёплым за всю историю наблюдений

Октябрь 2026 года стал самым тёплым за всю историю глобальных метеорологических наблюдений. Средняя температура воздуха на планете была на 1,75 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

Октябрь побил температурный рекорд

В октябре глобальная температура приземного воздуха превысила доиндустриальный уровень 1850–1900 годов на 1,75 градуса. Это самый высокий показатель для этого месяца за всё время наблюдений.

Кроме того, это уже третий месяц подряд, когда глобальная температурная аномалия превышает 1,5 градуса.

По прогнозу «Коперника», 2026 год, скорее всего, займет второе место среди самых теплых лет за всю историю наблюдений. Вероятность того, что он сравняется с рекордным 2024 годом или превзойдет его, составляет около 20%.

Кроме того, ожидается, что средняя глобальная температура за четырехлетний период 2023–2026 годов также превысит доиндустриальный уровень более чем на 1,5 градуса.

Океаны также бьют рекорды

В октябре температура поверхности океана за пределами полярных регионов в среднем составляла 20,95 градусов. Это самый высокий показатель для октября за всю историю наблюдений, который превзошел предыдущий рекорд 2023 года.

Особенно высокие температуры зафиксировали в тропической части Тихого океана, где усиливалось явление Эль-Ниньо. В регионе Эль-Ниньо 3,4 месячная аномалия температуры поверхности моря достигла 3,21 градуса — исторического максимума, превысившего пиковые значения предыдущих мощных явлений Эль-Ниньо.

По словам стратегического руководителя по вопросам климата ECMWF Саманты Берджесс, Эль-Ниньо дополнительно нагревает климат, который и без того уже претерпел значительное потепление из-за деятельности человека.

В Европе зафиксировали второй самый тёплый октябрь

В Европе прошлый месяц стал вторым самым тёплым октябрем за всю историю наблюдений. Наибольшее превышение средних температур зафиксировали в Восточной Европе и Скандинавии.

В то же время в Центральной и Восточной Европе сохранялся чрезвычайно низкий уровень речного стока. Это касалось, в частности, Рейна, Дуная и Вислы.

В других частях Европы ситуация была противоположной: сильные ливни и наводнения охватили Великобританию, Ирландию, Испанию, Грецию и Турцию.

В «Копернике» отмечают, что сочетание рекордных температур воздуха и океанов свидетельствует о длительном периоде глобального потепления.

Об этом сообщается со ссылкой на сообщение Службы по изменению климата «Коперник» (C3S).

Напомним, что октябрь в Киеве вошел в шестерку самых тёплых за 145 лет.

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