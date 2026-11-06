W Ukrainie październik 2026 roku okazał się najcieplejszym miesiącem w całej historii pomiarów

Październik 2026 roku okazał się najcieplejszym miesiącem w całej historii globalnych obserwacji meteorologicznych. Średnia temperatura powietrza na naszej planecie była o 1,75 stopnia Celsjusza wyższa od poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Październik pobił rekord temperatury

W październiku globalna temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekroczyła poziom sprzed epoki przemysłowej z lat 1850–1900 o 1,75 stopnia. Jest to najwyższy wynik dla tego miesiąca w całej historii pomiarów.

Jest to również trzeci miesiąc z rzędu, w którym globalna anomalia temperatury przekracza 1,5 stopnia.

Zgodnie z prognozą „Copernicus” rok 2026 najprawdopodobniej zajmie drugie miejsce wśród najcieplejszych lat w całej historii obserwacji. Prawdopodobieństwo, że dorówna on rekordowemu rokowi 2024 lub go przewyższy, wynosi około 20%.

Ponadto oczekuje się, że średnia globalna temperatura w czteroletnim okresie 2023–2026 również przekroczy poziom sprzed epoki przemysłowej o ponad 1,5 stopnia.

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W październiku średnia temperatura powierzchni oceanu poza regionami polarnymi wyniosła 20,95 stopnia. Jest to najwyższy wynik dla października w całej historii pomiarów, który pobił poprzedni rekord z 2023 roku.

Szczególnie wysokie temperatury odnotowano w tropikalnej części Oceanu Spokojnego, gdzie nasilało się zjawisko El Niño. W regionie El Niño 3,4 miesięczna anomalia temperatury powierzchni morza osiągnęła 3,21 stopnia – historyczne maksimum, które przekroczyło szczytowe wartości poprzednich silnych zjawisk El Niño.

Według Samanty Burgess, dyrektorki ds. strategii klimatycznej w ECMWF, zjawisko El Niño dodatkowo podgrzewa klimat, który już uległ znacznemu ociepleniu w wyniku działalności człowieka.

W Europie odnotowano drugi najcieplejszy październik

W Europie miniony miesiąc był drugim najcieplejszym październikiem w całej historii pomiarów. Największe przekroczenia średnich temperatur odnotowano w Europie Wschodniej i Skandynawii.

Jednocześnie w Europie Środkowej i Wschodniej utrzymywał się wyjątkowo niski poziom przepływu rzek. Dotyczyło to w szczególności Renu, Dunaju i Wisły.

W innych częściach Europy sytuacja była odwrotna: ulewne deszcze i powodzie dotknęły Wielką Brytanię, Irlandię, Hiszpanię, Grecję i Turcję.

W „Copernicus” podkreślają, że połączenie rekordowych temperatur powietrza i oceanów świadczy o długotrwałym okresie globalnego ocieplenia.

Informacja ta pochodzi z komunikatu Służby ds. Zmian Klimatu „Copernicus” (C3S).

Przypomnijmy, że październik w Kijowie znalazł się wśród sześciu najcieplejszych miesięcy od 145 lat.

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