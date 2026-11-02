Жовтень у Києві увійшов до шістки найтепліших за 145 років

У жовтні 2026 року середня температура повітря в Києві становила +11,8°С. Це на 3,2 градуса вище за кліматичну норму. За весь час метеорологічних спостережень, які ведуть із 1881 року, минулий місяць став шостим найтеплішим жовтнем у столиці.

За підсумками спостережень, жовтень цього року виявився значно теплішим за звичайний для цього періоду. Середньомісячна температура повітря в столиці сягнула +11,8°С. Це на 3,2°С більше за кліматичну норму. У Центральній геофізичній обсерваторії зазначили, що за рейтингом спостережень із 1881 року цей жовтень посів шосте місце серед найтепліших.

Коли в Києві було найтепліше, а коли — найхолодніше

Найвища температура за місяць була 8 жовтня. Тоді повітря в столиці прогрілося до +24,2°С. Для середини осені це досить високий показник, тож початок місяця ще нагадував про теплу пору року. Найхолоднішим днем стало 28 жовтня. Під ранок температура опустилася до +5,3°С. Втім, навіть цей показник залишався плюсовим — морозів у столиці зафіксували не було.

Скільки опадів випало за місяць

За даними метеорологів, на проспекті Науки в Києві протягом жовтня випало 56 мм опадів. Це 122% від місячної норми, тобто приблизно на 22% більше, ніж зазвичай випадає за цей період.

Отже, жовтень у столиці запам’ятався не лише високою середньою температурою, а й кількістю опадів, яка перевищила кліматичну норму. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані об’єднаної гідрометеорологічної станції.

У понеділок, 2 листопада, в Україні збережеться хмарна погода без істотних опадів. За даними Українського гідрометцентру, лише вночі місцями на північному сході та вдень на півдні Одещини пройде невеликий дощ. У Карпатах, на сході та північному сході країни вночі та вранці можливий туман.





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