В Україні 2 листопада очікується хмарна погода без опадів і до 15° тепла

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У понеділок, 2 листопада, в Україні збережеться хмарна погода без істотних опадів. За даними Українського гідрометцентру, лише вночі місцями на північному сході та вдень на півдні Одещини пройде невеликий дощ. У Карпатах, на сході та північному сході країни вночі та вранці можливий туман.

Вітер переважатиме північно-західний, а в південних регіонах — північно-східний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 2° до 7° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 7–12°, сягаючи на південному сході 15° тепла.

У Києві та області також прогнозують хмарність без істотних опадів з денною температурою 7–9° тепла у столиці та до 12° тепла по області.

Джерело: Український гідрометцентр / Укрінформ.

У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму. Сильних і тривалих морозів синоптики не прогнозують.

Цієї зими в Україні кількість опадів може на 20–40% перевищити кліматичну норму. Однак це не означає, що сезон буде сніжним: через переважання теплого повітря з Атлантики опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу.

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