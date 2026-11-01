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Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна категорично не буде визнавати тимчасово окуповані східні території та Крим частиною Російської Федерації заради укладення мирної угоди.

Після зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом глава держави підкреслив, що добровільна відмова від суверенних земель є ірраціональною, а також суперечить волі українського суспільства та Конституції України.

За словами українського лідера, на саміті за участі керівництва України, США та РФ у Туреччині ключовою метою має стати безумовне припинення вогню та запровадження дієвого механізму моніторингу його дотримання. Окрім того, першочерговими темами для подальшого обговорення залишаються міжнародні гарантії безпеки для України, обмін полоненими, безпека енергетичної та морської інфраструктури, а також розробка конкретної дорожньої карти для остаточного завершення війни.

Джерело: Інтерв'ю Володимира Зеленського CNN Türk.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність провести особисті переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на території Туреччини.

Президент України Володимир Зеленський попросив лідерів Фінляндії та Норвегії передати Володимиру Путіну певні сигнали під час телефонних розмов. Ці контакти з російською стороною попередньо узгодили з Києвом.

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