МЗС України спростувало звинувачення Малі та Нігеру щодо підтримки збройних формувань
Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення Малі та Нігеру в нібито підтримці Києвом незаконних збройних формувань у регіоні Сахель та втручанні у внутрішні справи африканських держав.
У відомстві наголосили, що обидві країни не надали жодних достовірних доказів на підтвердження своїх заяв.
Також у МЗС зазначили, що подібні звинувачення повторюють ключові тези російської пропаганди, спрямовані на підрив довіри до України та послаблення її відносин з африканськими партнерами.
Україна заявила про повагу до суверенітету Малі та Нігеру й наголосила, що виступає за оцінку безпекових загроз на основі фактів, а не політично мотивованих тверджень.
У МЗС також звернули увагу на повідомлення про присутність російських військових структур у країнах Сахелю та їхню ймовірну причетність до дестабілізації й порушень прав людини.
Україна заявила про готовність до предметного діалогу з Малі, Нігером та іншими державами регіону на основі фактів, взаємної поваги й міжнародного права.
Джерело: Міністерство закордонних справ України
Підрозділи так званого Африканського корпусу Міноборони Росії залишили стратегічно важливе місто Кідаль у Малі. Відхід відбувся на тлі безпрецедентної атаки повстанців-туарегів та ісламістів одразу на кілька регіонів країни.
Представники туарегських повстанців заявляють, що урядові сили та їхні союзники залишили Кідаль за попередньою домовленістю. Водночас у російських Z-каналах та серед військових блогерів немає єдності щодо причин відходу.
Малійських військових та бійців російського «Африканського корпусу» звинуватили у вбивстві чотирьох мирних жителів на півночі Малі. За даними місцевих жителів і правозахисників, тіло одного із загиблих було розчленоване та викладене у формі свастики.