乌克兰外交部驳斥了马里和尼日尔关于其支持武装团体的指控

乌克兰外交部驳斥了马里和尼日尔的指控，即基辅方面据称在萨赫勒地区支持非法武装团体并干涉非洲国家的内政。

该部强调，两国均未提供任何确凿证据来证实其说法。

此外，外交部指出，此类指控重复了俄罗斯宣传的核心论调，旨在破坏对乌克兰的信任，并削弱乌克兰与非洲伙伴的关系。

乌克兰声明尊重马里和尼日尔的主权，并强调应基于事实而非出于政治动机的说法来评估安全威胁。

外交部还对有关俄罗斯军事力量驻扎在萨赫勒地区国家以及其可能参与破坏地区稳定和侵犯人权行为的报道表示关注。

乌克兰表示，愿意在事实、相互尊重和国际法的基础上，与马里、尼日尔及该地区其他国家开展实质性对话。

来源：乌克兰外交部

俄罗斯国防部所谓的“非洲军团”部队已撤离马里具有战略重要性的基达尔市。此次撤离发生在图阿雷格叛军和伊斯兰主义者对该国多个地区发动史无前例的联合袭击之际。

图阿雷格叛军代表声称，政府军及其盟友是根据事先达成的协议撤离基达尔的。与此同时，俄罗斯的“Z频道”及军事博主们对撤离原因的看法并不一致。

马里军方及俄罗斯“非洲军团”的士兵被指控在马里北部杀害了四名平民。 据当地居民和人权活动人士称，其中一名遇难者的尸体被肢解，并被摆成卐字形。

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