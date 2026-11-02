МИД Украины опроверг обвинения Мали и Нигера в поддержке вооруженных формирований

Министерство иностранных дел Украины отвергло обвинения Мали и Нигера в якобы оказываемой Киевом поддержке незаконных вооруженных формирований в регионе Сахель и вмешательстве во внутренние дела африканских государств.

В ведомстве подчеркнули, что обе страны не предоставили никаких достоверных доказательств в подтверждение своих заявлений.

Также в МИД отметили, что подобные обвинения повторяют ключевые тезисы российской пропаганды, направленные на подрыв доверия к Украине и ослабление ее отношений с африканскими партнерами.

Украина заявила об уважении к суверенитету Мали и Нигера и подчеркнула, что выступает за оценку угроз безопасности на основе фактов, а не политически мотивированных утверждений.

В МИД также обратили внимание на сообщения о присутствии российских военных структур в странах Сахеля и их вероятной причастности к дестабилизации и нарушениям прав человека.

Украина заявила о готовности к предметному диалогу с Мали, Нигером и другими государствами региона на основе фактов, взаимного уважения и международного права.

Источник: Министерство иностранных дел Украины

Подразделения так называемого Африканского корпуса Минобороны России покинули стратегически важный город Кидаль в Мали. Отход произошел на фоне беспрецедентной атаки повстанцев-туарегов и исламистов сразу на несколько регионов страны.

Представители туарегских повстанцев заявляют, что правительственные силы и их союзники покинули Кидаль по предварительной договоренности. В то же время в российских Z-каналах и среди военных блогеров нет единого мнения относительно причин отхода.

Малийских военных и бойцов российского «Африканского корпуса» обвинили в убийстве четырёх мирных жителей на севере Мали. По данным местных жителей и правозащитников, тело одного из погибших было расчленено и выложено в форме свастики.

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