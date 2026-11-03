Молочные продукты в Украине могут подорожать ещё на 10 % до конца года

В Украине продолжают расти цены на свежие молочные продукты. К концу 2026 года стоимость такой продукции в магазинах может увеличиться ещё на 10%. Среди основных причин подорожания производители называют рост цен на сырье, производственных затрат и усложнение логистики. Эти факторы также сдерживают предприятия от наращивания объемов выпуска продукции.

По данным участников рынка, с середины лета стоимость свежих молочных продуктов уже выросла на 6–8% в зависимости от категории. Несмотря на это, сырье дорожает быстрее конечной продукции, что существенно снижает рентабельность переработчиков.

Осенью ожидаемого скачка производства так и не произошло: в сентябре выпуск большинства товаров даже несколько сократился, за исключением свежих сыров. В то же время общий показатель за год по-прежнему превышает прошлогодние объемы.

Чтобы удержать продажи, компании активно проводят акции и предлагают скидки, но параллельно оказывают давление на ритейлеров с целью повышения базовых цен.

Хотя возможности перекладывать расходы на покупателей ограничены, отказываться от очередного 10-процентного повышения цен до конца года производители не планируют.

Об этом сообщается со ссылкой на сообщение «Инфагро».

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