С начала большой войны погибли 1220 сотрудников «Укрзализныци»

За время полномасштабного вторжения России «Укрзализныця» потеряла 1220 сотрудников. Кроме того, в результате российских атак были повреждены или уничтожены сотни единиц железнодорожной техники.

В «Укрзализныце» сообщили, что с начала полномасштабного вторжения погибли 1220 железнодорожников. Это люди, которые встречали пассажиров, управляли поездами, ремонтировали пути и восстанавливали сообщение после российских атак.

«За этой цифрой — 1220 жизней: родные, которые больше не дождутся их дома, коллеги, которые больше не будут работать с ними бок о бок, и тысячи воспоминаний, которые навсегда останутся с нами», — отметили в компании.

В День железнодорожника память погибших почтили запуском «Поезда железной памяти» под гудок локомотива.

По данным Министерства развития общин и территорий, российские удары повредили или уничтожили 616 локомотивов и 268 пассажирских вагонов.

Несмотря на атаки, железнодорожники продолжают перевозить пассажиров и гуманитарные грузы, проводить эвакуацию и восстанавливать поврежденные вокзалы и пути.

Также часть работников железнодорожной отрасли сейчас защищает Украину в армии. Прошлой зимой железнодорожники, помимо своей основной работы, помогали восстанавливать энергетические объекты после российских атак.

В министерстве поблагодарили работников отрасли за работу в условиях войны и подчеркнули, что железнодорожное сообщение продолжает функционировать и развиваться.

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