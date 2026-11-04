自这场大规模战争爆发以来，已有1220名乌克兰铁路公司员工遇难

自俄罗斯发动全面入侵以来，“乌克兰铁路”已损失1220名员工。此外，由于俄罗斯的袭击，数百台铁路设备遭到损毁或摧毁。

“乌克兰铁路公司”通报称，自全面入侵开始以来，已有1220名铁路工作者牺牲。他们中有人负责接待乘客，有人驾驶列车，有人维修轨道，还有人在俄罗斯袭击后恢复铁路运行。

“这个数字背后是1220条生命：那些再也等不到他们回家的亲人，那些再也不能与他们并肩工作的同事，以及将永远留在我们心中的数千段回忆，”该公司指出。

在“铁路工作者日”当天，伴随着机车的汽笛声，“钢铁记忆列车”启程，以此缅怀逝者。

据社区与领土发展部数据显示，俄罗斯的袭击已损坏或摧毁了616台机车和268节客车车厢。

尽管遭受袭击，铁路工作者仍继续运送乘客和人道主义物资，开展疏散工作，并修复受损的车站和轨道。

此外，部分铁路行业员工目前正在军队中保卫乌克兰。去年冬天，铁路工作者在完成本职工作的同时，还协助修复了遭俄罗斯袭击后受损的能源设施。

该部对行业员工在战争条件下所做的工作表示感谢，并强调铁路运输仍在持续运行并不断发展。

乌克兰铁路公司已调整了部分城际列车的时刻表。

乌克兰铁路公司将在第聂伯火车站遭袭后重新审视安全规程。

乌克兰铁路公司澄清了俄罗斯袭击第聂伯火车站的具体情况。

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