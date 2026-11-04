Od początku wielkiej wojny zginęło 1220 pracowników Ukrzaliznicy

Od czasu rozpoczęcia pełnej inwazji Rosji „Ukrzaliznytsia” straciła 1220 pracowników. Ponadto w wyniku rosyjskich ataków uszkodzono lub zniszczono setki jednostek taboru kolejowego.

W „Ukrzaliznicy” poinformowano, że od początku pełnej inwazji zginęło 1220 pracowników kolei. Są to ludzie, którzy witali pasażerów, prowadzili pociągi, naprawiali tory i przywracali połączenia po rosyjskich atakach.

„Za tą liczbą kryje się 1220 istnień ludzkich: bliscy, którzy już nigdy nie doczekają się ich powrotu do domu, koledzy, którzy już nigdy nie będą pracować z nimi ramię w ramię, oraz tysiące wspomnień, które na zawsze pozostaną z nami” – zaznaczono w firmie.

W Dzień Kolejarza uczczono pamięć poległych, uruchamiając „Pociąg żelaznej pamięci” przy dźwięku gwizdka lokomotywy.

Według danych Ministerstwa Rozwoju Społeczności i Terytoriów rosyjskie ataki uszkodziły lub zniszczyły 616 lokomotyw i 268 wagonów pasażerskich.

Pomimo ataków kolejarze nadal przewożą pasażerów i ładunki humanitarne, przeprowadzają ewakuacje oraz odnawiają uszkodzone dworce i tory.

Ponadto część pracowników branży kolejowej broni obecnie Ukrainy w szeregach wojska. Zeszłej zimy kolejarze, oprócz wykonywania swoich podstawowych obowiązków, pomagali w odbudowie obiektów energetycznych po rosyjskich atakach.

Ministerstwo podziękowało pracownikom branży za pracę w warunkach wojny i podkreśliło, że połączenia kolejowe nadal funkcjonują i rozwijają się.

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