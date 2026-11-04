Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги

Президент Украины отметил первую леди США за личный вклад в гуманитарную поддержку Украины, правозащитную и благотворительную деятельность.

В частности, речь идет о помощи в спасении украинских детей и граждан, пострадавших от российской агрессии, а также незаконно депортированных и принудительно перемещенных с оккупированных территорий.

Источник: указ президента Украины № 1079/2026.

Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября выступит в Белом доме с речью о прекращении огня во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. В рамках своей дипломатической инициативы она также соберёт представителей России и Украины.

Мелания Трамп заявила о перемирии и заговорила о возможном визите в Украину.

Первая леди США Мелания Трамп впервые прокомментировала завершение гуманитарной миссии по эвакуации жителей временно оккупированных Олешек в Херсонской области.

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