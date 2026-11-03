Меланія Трамп збере представників України та РФ у Білому домі 5 листопада

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Перша леді США Меланія Трамп 5 листопада виступить у Білому домі з промовою щодо припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. У межах своєї дипломатичної ініціативи вона також збере представників Росії та України.

Як заявили в Білому домі, виступ стосуватиметься припинення вогню в межах гуманітарної місії в окупованих Олешках.

"Перша леді Меланія Трамп особисто збере представників росії та України, двох країн, які активно воюють, разом у Білому домі. Ця подія є надзвичайним моментом в історії Америки", - повідомили у Білому домі.

Меланія Трамп, підкреслили в Білому домі, "самостійно ініціювала взаємодію між двома воюючими країнами та успішно забезпечила припинення вогню в Олешках та околицях Херсонської області. Це досягнення знаменує собою безпрецедентну дипломатичну ініціативу першої леді Америки".

“Перша леді Меланія Трамп виступить з промовою щодо припинення вогню в Олешках о 11:00 ET (18:00 за київським часом) у четвер, 5 листопада 2026 року, у Білому домі”, - повідомили в Білому домі.

Про це повідомили у Білому домі 3 листопада.

Меланія Трамп заявила про перемир’я та заговорила про можливий візит до України.

Раніше Венс заявив, що Україна та Росія погодилися на переговори, але до миру ще далеко.

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