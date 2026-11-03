Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Melania Trump wygłosi 5 listopada w Białym Domu przemówienie dotyczące zawieszenia ognia w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim. W ramach swojej inicjatywy dyplomatycznej zorganizuje również spotkanie przedstawicieli Rosji i Ukrainy.

Jak poinformowano w Białym Domu, przemówienie będzie dotyczyło zawieszenia broni w ramach misji humanitarnej w okupowanych Oleszkach.

„Pierwsza dama Melania Trump osobiście zgromadzi w Białym Domu przedstawicieli Rosji i Ukrainy, dwóch krajów, które aktywnie prowadzą działania wojenne. Wydarzenie to stanowi niezwykły moment w historii Ameryki” – poinformowano w Białym Domu.

Melania Trump, jak podkreślono w Białym Domu, „z własnej inicjatywy zapoczątkowała współpracę między dwoma walczącymi krajami i z powodzeniem doprowadziła do zawieszenia ognia w Oleszach oraz okolicach obwodu chersońskiego. Osiągnięcie to stanowi bezprecedensową inicjatywę dyplomatyczną pierwszej damy Ameryki”.

„Pierwsza dama Melania Trump wygłosi przemówienie na temat zawieszenia broni w Oleszach o godz. 11:00 czasu wschodnioamerykańskiego (18:00 czasu kijowskiego) w czwartek, 5 listopada 2026 r., w Białym Domu” – poinformowano w Białym Domu.

Informację tę podano w Białym Domu 3 listopada.

Melania Trump ogłosiła zawieszenie broni i wspomniała o ewentualnej wizycie na Ukrainie.

Wcześniej Vance oświadczył, że Ukraina i Rosja zgodziły się na negocjacje, ale do pokoju jest jeszcze daleko.

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