Мелания Трамп соберёт представителей Украины и РФ в Белом доме 5 ноября

Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября выступит в Белом доме с речью о прекращении огня в временно оккупированных Олешках в Херсонской области. В рамках своей дипломатической инициативы она также соберёт представителей России и Украины.

Как заявили в Белом доме, выступление будет посвящено прекращению огня в рамках гуманитарной миссии в оккупированных Олешках.

«Первая леди Мелания Трамп лично соберет представителей России и Украины, двух стран, которые активно воюют, вместе в Белом доме. Это событие является выдающимся моментом в истории Америки», — сообщили в Белом доме.

Мелания Трамп, подчеркнули в Белом доме, «самостоятельно инициировала взаимодействие между двумя воюющими странами и успешно обеспечила прекращение огня в Олешках и окрестностях Херсонской области. Это достижение знаменует собой беспрецедентную дипломатическую инициативу первой леди Америки».

«Первая леди Мелания Трамп выступит с речью о прекращении огня в Олешках в 11:00 ET (18:00 по киевскому времени) в четверг, 5 ноября 2026 года, в Белом доме», — сообщили в Белом доме.

Об этом сообщили в Белом доме 3 ноября.

Мелания Трамп заявила о перемирии и заговорила о возможном визите в Украину.

Ранее Венс заявил, что Украина и Россия согласились на переговоры, но до мира ещё далеко.

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