Обвиняемый в насилии актёр Темляк появился на премьере нового фильма

Украинский актёр Константин Темляк, которого бывшая девушка обвинила в физическом насилии, появился на допремьерном показе фильма «Хорошо, что мама не знает». Его присутствие на мероприятии вызвало возмущение среди зрителей, которые выразили недовольство появлением артиста на экране.

Реакция сети на участие Константина Темляка в новом фильме

В конце октября в кинотеатрах в прокате появилась комедия «Хорошо, что мама не знает», где Константин Темляк сыграл главную роль. Актер появился на одном из допремьерных мероприятий, его лицо также можно увидеть на официальном постере фильма.

На странице фильма в Instagram под постами о премьере пользователи выразили своё возмущение. Комментаторы недовольны тем, что фильм с Константином Темляком всё же вышел на экраны после громкого скандала, в котором его бывшая девушка, фотограф Анастасия Соловьева, обвинила его в физическом и психологическом насилии.

Кроме того, некоторые пользователи вспомнили и другие обвинения в адрес Темляка. После разгоревшегося скандала другая девушка заявила, что актер присылал ей сообщения сексуального характера, когда ей было всего 15 лет. В итоге пользователи потребовали объяснений от съемочной группы:

Ответ съемочной группы фильма «Хорошо, что мама не знает»

Съемочная группа фильма заявила, что не поддерживает и не терпит насилие. По словам создателей, съемки фильма длились с 2020 по 2023 год, в то время как обвинения против Темляка были обнародованы в 2025 году. «Кастинг проходил в 2020 году, а съемки завершились в 2023-м. Ситуация вокруг Константина Темляка стала достоянием общественности в августе 2025 года, спустя несколько лет после принятия решений о кастинге. К тому моменту фильм уже был снят и находился на этапе постпродакшна», — говорится в сообщении.

Сцены с Константином Темляком не вырезали из фильма, поскольку он является главным героем, с которым связано немало сюжетных линий. В итоге создатели фильма приняли решение сохранить картину. На это решение также повлияло то, что в фильме снимались актеры, которые уже ушли из жизни. Речь идет о Павле Ли, Юрии Филипенко и каскадере Константине Агапове.

Константина Темляка также добавили на официальный постер фильма. Команда объяснила, что он является главным героем, а постер отражает основной актерский состав. В то же время его изображение не является поддержкой его поведения за кадром.

Поэтому в команде фильма «Хорошо, что мама не знает» отметили, что продвижение фильма не является поддержкой Константина Темляка. «Наш фильм — результат работы более 400 человек: актёров, режиссёра, сценаристов, операторов, художников, продюсеров, технической команды и других специалистов. Вся творческая команда не может нести ответственность за поступки одного человека», — подчеркивают они.

В то же время отмечается, что Темляк не является частью промокампании фильма. Он появился на одном из допремьерных показов. «Константин разово появился на допремьерном показе, а его комментарии и личное общение не отражают запланированных промоакций фильма. Его комментарий относительно публичных обвинений отражает личное мнение актера. Эти высказывания не являются официальной позицией творческой команды», – резюмировали представители команды.

Команда фильма дала пояснения в ответ на возмущение в сети.

Константин Темляк впервые появился на публике после скандала.

Отказ скандального украинского актера Константина Темляка от награды за победу в одной из номинаций национальной кинопремии «Золотая дзига» спровоцировал новый скандал.

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