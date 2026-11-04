Oskarżony o przemoc aktor Temlyak pojawił się na premierze nowego filmu

Ukraiński aktor Konstantin Temlyak, którego była dziewczyna oskarżyła o przemoc fizyczną, pojawił się na przedpremierowym pokazie filmu „Dobrze, że mama nie wie”. Jego obecność na wydarzeniu wywołała oburzenie wśród widzów, którzy wyrazili niezadowolenie z pojawienia się artysty na ekranie.

Reakcja internautów na udział Kostianta Temlaki w nowym filmie

Pod koniec października do kin trafiła komedia „Dobrze, że mama nie wie”, w której Konstantin Temlyak zagrał główną rolę. Aktor pojawił się na jednym z wydarzeń przedpremierowych, a jego twarz widnieje również na oficjalnym plakacie filmu.

Na stronie filmu na Instagramie, pod wpisami dotyczącymi premiery, użytkownicy wyrazili swoje oburzenie. Komentujący są niezadowoleni z tego, że film z Kostiantynem Temlakiem trafił jednak na ekrany po głośnym skandalu, w którym jego była dziewczyna, fotografka Anastazja Solowjowa, oskarżyła go o przemoc fizyczną i psychiczną.

Ponadto niektórzy użytkownicy przypomnieli sobie również inne zarzuty wobec Temlaki. Po rozgłosie, jaki zyskała ta sprawa, inna dziewczyna oświadczyła, że aktor wysyłał jej wiadomości o charakterze seksualnym, gdy miała zaledwie 15 lat. W końcu użytkownicy poprosili ekipę filmową o wyjaśnienia:

Odpowiedź ekipy filmowej „Dobrze, że mama nie wie”

Ekipa filmu oświadczyła, że nie popiera ani nie toleruje przemocy. Według twórców zdjęcia do filmu trwały od 2020 do 2023 roku, natomiast zarzuty wobec Temlyaka zostały upublicznione w 2025 roku. „Casting odbył się w 2020 roku, a zdjęcia zakończyły się w 2023 roku. Sytuacja wokół Kostiantyna Temlyaka wyszła na jaw w sierpniu 2025 roku, kilka lat po podjęciu decyzji dotyczących obsady. W tym momencie film był już nakręcony i znajdował się na etapie postprodukcji” – czytamy w oświadczeniu.

Sceny z udziałem Kostianta Temlakiem nie zostały wycięte z filmu, ponieważ jest on głównym bohaterem, z którym wiąże się wiele wątków fabularnych. Ostatecznie twórcy filmu podjęli decyzję o zachowaniu filmu. Na tę decyzję wpłynął również fakt, że w filmie zagrali aktorzy, którzy odeszli z tego świata. Mowa o Pawle Li, Juriju Filipenku oraz kaskaderze Konstantinie Agapowie.

Kostyantyn Temlyak został również umieszczony na oficjalnym plakacie filmu. Ekipa wyjaśniła, że jest on głównym bohaterem, a plakat przedstawia główną obsadę. Jednocześnie jego wizerunek nie stanowi poparcia dla jego zachowania poza ekranem.

Zespół filmu „Dobrze, że mama nie wie” zaznaczył zatem, że promocja filmu nie stanowi poparcia dla Kostianta Temlaki. „Nasz film to efekt pracy ponad 400 osób: aktorów, reżysera, scenarzystów, operatorów, scenografów, producentów, ekipy technicznej i innych specjalistów. Cała ekipa twórcza nie może ponosić odpowiedzialności za czyny jednej osoby” – podkreślają.

Jednocześnie zaznaczono, że Temlyak nie bierze udziału w kampanii promocyjnej filmu. Pojawił się on na jednym z pokazów przedpremierowych. „Kostyantyn pojawił się jednorazowo na pokazie przedpremierowym, a jego komentarze i osobiste wypowiedzi nie odzwierciedlają zaplanowanych działań promocyjnych filmu. Jego komentarz dotyczący publicznych oskarżeń odzwierciedla osobistą opinię aktora. Wypowiedzi te nie stanowią oficjalnego stanowiska ekipy twórczej” – podsumowali przedstawiciele ekipy.

Ekipa filmu udzieliła wyjaśnień w odpowiedzi na oburzenie w sieci.

Kostyantyn Temlyak po raz pierwszy pojawił się publicznie po skandalu.

Odmowa przyjęcia nagrody przez kontrowersyjnego ukraińskiego aktora Konstantyna Temlyaka za zwycięstwo w jednej z nominacji do krajowej nagrody filmowej „Złota Dzyga” wywołała nowy skandal.

Czterech ukraińskich aktorów oskarżono o przemoc

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