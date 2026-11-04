被指控实施暴力行为的演员特姆利亚克现身新片首映礼

乌克兰演员康斯坦丁·特姆利亚克——其前女友曾指控他实施身体暴力——现身电影《幸好妈妈不知道》的首映礼。 他出席该活动引发了观众的愤慨，大家对这位演员出现在银幕上表示不满。

网络对康斯坦丁·特姆利亚克参演新片的反应

10月底，由康斯坦丁·特姆利亚克主演的喜剧片《幸好妈妈不知道》在影院上映。 这位演员出席了一场首映前活动，其面孔也出现在了电影的官方海报上。

在该片Instagram主页上，关于首映的帖子下，网友们纷纷表达了不满。 评论者们不满的是，尽管康斯坦丁·特姆利亚克卷入了一起轰动一时的丑闻——其前女友、摄影师阿纳斯塔西娅·索洛维约娃指控他实施了身体和心理暴力——但由他主演的这部电影仍如期上映。

此外，部分用户还提到了针对特姆利亚克的其他指控。在事件发酵后，另一名女孩声称，当她仅15岁时，该演员曾向她发送过带有性暗示的信息。最终，用户们要求电影制作团队作出解释：

电影《幸好妈妈不知道》制作团队的回应

剧组声明称，他们既不支持也不容忍任何形式的暴力。据制片方介绍，该片拍摄时间为2020年至2023年，而针对特姆利亚克的指控是在2025年才被公开的。 “选角工作于2020年进行，而拍摄工作已于2023年完成。 围绕科斯蒂安丁·特姆利亚克的事件于2025年8月公之于众，此时距离选角决定已过去数年。当时影片已经拍摄完成，正处于后期制作阶段，”声明中写道。

影片中康斯坦丁·特姆利亚克的戏份并未被剪掉，因为他是与众多剧情线紧密相连的主角。 最终，影片制作方决定保留该片。这一决定还受到片中已故演员的影响，包括帕维尔·李、尤里·菲利彭科以及特技演员康斯坦丁·阿加波夫。

康斯坦丁·特姆利亚克也被加入到影片的官方海报中。制作团队解释称，他是男主角，而海报展现的是主要演员阵容。同时，将他的形象纳入海报并不意味着对他在镜头外行为的支持。

因此，《幸好妈妈不知道》的制作团队强调，宣传该片并不意味着对康斯坦丁·特姆利亚克的支持。 “我们的电影是400多人共同努力的成果：演员、导演、编剧、摄影师、美术指导、制片人、技术团队及其他专业人员。整个创作团队无法为一个人的行为负责，”他们强调道。

同时声明指出，特姆利亚克并未参与该片的宣传活动。 他仅出席过一场首映前试映会。“康斯坦丁仅在首映前试映会上露过一次面，他的评论及个人交流并不代表影片计划中的宣传活动。 他对公开指控的评论仅代表演员的个人观点。这些言论并非创作团队的官方立场，”团队代表总结道。

电影团队针对网络上的愤慨情绪做出了回应。

康斯坦丁·特姆利亚克在丑闻后首次公开露面。

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