Prezydent Ukrainy uhonorował pierwszą damę Stanów Zjednoczonych za osobisty wkład w pomoc humanitarną dla Ukrainy oraz działalność na rzecz praw człowieka i działalność charytatywną.

W szczególności chodzi o pomoc w ratowaniu ukraińskich dzieci i obywateli, którzy ucierpieli w wyniku rosyjskiej agresji, a także tych, którzy zostali bezprawnie deportowani i przymusowo wysiedleni z terytoriów okupowanych.

Źródło: dekret prezydenta Ukrainy nr 1079/2026.

Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Melania Trump wygłosi 5 listopada w Białym Domu przemówienie dotyczące zawieszenia broni w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim. W ramach swojej inicjatywy dyplomatycznej zgromadzi również przedstawicieli Rosji i Ukrainy.

Melania Trump ogłosiła zawieszenie broni i wspomniała o ewentualnej wizycie na Ukrainie.

Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Melania Trump po raz pierwszy skomentowała zakończenie misji humanitarnej polegającej na ewakuacji mieszkańców tymczasowo okupowanych Oleszków w obwodzie chersońskim.

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