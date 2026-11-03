Ceny produktów mlecznych na Ukrainie mogą wzrosnąć o kolejne 10% do końca roku

W Ukrainie ceny świeżych produktów mlecznych nadal rosną. Do końca 2026 roku ceny tych produktów w sklepach mogą wzrosnąć jeszcze o 10%. Wśród głównych przyczyn wzrostu cen producenci wymieniają wzrost cen surowców, kosztów produkcji oraz utrudnienia logistyczne. Czynniki te powstrzymują również przedsiębiorstwa przed zwiększaniem wielkości produkcji.

Według danych uczestników rynku od połowy lata ceny świeżych produktów mlecznych wzrosły już o 6–8% w zależności od kategorii. Mimo to surowce drożeją szybciej niż produkty końcowe, co znacznie obniża rentowność przetwórców.

Jesienią nie doszło do oczekiwanego skoku produkcji: we wrześniu produkcja większości towarów nawet nieco spadła, z wyjątkiem świeżych serów. Jednocześnie ogólny wskaźnik za rok nadal przewyższa ubiegłoroczne wolumeny.

Aby utrzymać sprzedaż, firmy aktywnie stosują promocje i rabaty, ale jednocześnie wywierają presję na detalistów, by podnieśli ceny bazowe.

Chociaż możliwości przenoszenia kosztów na nabywców są ograniczone, producenci nie planują rezygnować z kolejnej 10-procentowej podwyżki cen do końca roku.

Informację tę podano z powołaniem się na komunikat „Infagro”.

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