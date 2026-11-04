Krajowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy kontynuuje dochodzenie przedprocesowe w postępowaniu karnym o numerze nr 52024000000000231 z dnia 13 maja 2024 r., dotyczące nielegalnego wzbogacenia się byłego zastępcy prokuratora generalnego Dmytroja Werbyckiego. Na koniec października 2026 r. nie podjęto decyzji o umorzeniu sprawy, jednak w ramach postępowania nikomu nie postawiono jeszcze zarzutów.

Informacja ta zawarta jest w oficjalnej odpowiedzi Drugiego Oddziału Śledczego NABU, podpisanej przez zastępcę kierownika oddziału Romana Nedowa. Detektywi agencji antykorupcyjnej podkreślają, że postępowanie znajduje się na etapie aktywnego śledztwa przedprocesowego, jednak żaden z uczestników sprawy nie ma obecnie statusu podejrzanego.

Ograniczenia proceduralne w sprawie Werbyckiego

Zapytanie redakcji UA.News dotyczyło udzielenia informacji w interesie właścicielki IBOXbanku Alony Szewcowej. Jednocześnie Biuro Antykorupcyjne uzasadniło odmowę udostępnienia kopii materiałów i szczegółowych informacji przepisami proceduralnymi Kodeksu postępowania karnego Ukrainy oraz ustawy Ukrainy „O adwokaturze i działalności adwokackiej”.

Zgodnie z wyjaśnieniami śledczych NABU wnioskodawcy nie są oficjalną stroną wspomnianego postępowania karnego, w związku z czym nie ma podstaw do ujawnienia danych dotyczących dochodzenia przedprocesowego. Jednocześnie agencja oficjalnie potwierdziła sam fakt istnienia i aktywnego prowadzenia tego postępowania, zarejestrowanego w maju 2024 roku.

Szczegóły postępowania w sprawie nielegalnego wzbogacenia się Dmytroja Werbyckiego

Postępowanie karne nr 52024000000000231 zostało wpisane do Jednolitego Rejestru Postępowań Przedprocesowych 13 maja 2024 roku. Powodem wszczęcia postępowania były dziennikarskie śledztwa oraz wyniki kontroli majątku ówczesnego zastępcy prokuratora generalnego Dmytroja Werbyckiego.

Śledztwo dotyczy faktów możliwego bezprawnego wzbogacenia się oraz przepisania luksusowego majątku na bliskie otoczenie urzędnika. Wśród obiektów kontroli organów antykorupcyjnych znalazły się luksusowe nieruchomości w osiedlu domków letniskowych „Konik” pod Kijowem, nabyte po cenach znacznie niższe od rynkowych, a także samochody klasy premium, luksusowe mieszkania i lokale użytkowe, zarejestrowane na osoby trzecie i bliskich krewnych, których wartość nie odpowiadała oficjalnym, zadeklarowanym dochodom urzędnika.

Później NAKZ, na podstawie wyników monitoringu stylu życia, wykryła u byłego zastępcy prokuratora generalnego oznaki nielegalnego wzbogacenia się na kwotę ponad 30 milionów hrywien. Wszystkie odpowiednie wnioski i materiały zostały oficjalnie przekazane detektywom NABU w celu dołączenia do akt niniejszego postępowania karnego.

Kontekst zwolnienia Werbyckiego i przebieg sprawy

Skandal wokół majątku Dmytroja Werbyckiego zyskał szeroki rozgłos latem 2024 roku. W obliczu rezonansu społecznego i wszczętych dochodzeń antykorupcyjnych Werbycki został najpierw zawieszony w pełnieniu obowiązków, a następnie zwolniony ze stanowiska zastępcy prokuratora generalnego.

Pomimo tego, że według danych organów antykorupcyjnych i dziennikarskich śledztw wartość wykrytych podejrzanych aktywów sięga dziesiątek milionów hrywien, sprawa jest badana już od ponad dwóch lat. Obecnie NABU i SAP kontynuują gromadzenie materiału dowodowego w ramach postępowania nr 52024000000000231, a decyzja proceduralna dotycząca postawienia zarzutów lub skierowania sprawy do sądu pozostaje otwarta.

Ponadto serwis UA.NEWS otrzymał odpowiedź od Państwowej Służby Monitoringu Finansowego Ukrainy na swoje zapytanie skierowane do Narodowej Agencji ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) dotyczące zastosowania wzmożonego monitoringu finansowego wobec byłego zastępcy prokuratora generalnego Dmytroja Werbyckiego jako „osoby zajmującej stanowisko publiczne” (PEP).

Pełną chronologię skandali związanych z byłym zastępcą prokuratora generalnego Dmytroem Werbyckim z Odessy warto przeczytać tutaj.

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