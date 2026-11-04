Национальное антикоррупционное бюро Украины продолжает досудебное расследование в рамках уголовного производства под номером № 52024000000000231 от 13 мая 2024 года, касающегося незаконного обогащения бывшего заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого. По состоянию на конец октября 2026 года решение о закрытии дела не принималось, однако подозрение в рамках данного производства до сих пор никому не предъявлено.

Об этом говорится в официальном ответе Второго подразделения детективов НАБУ за подписью заместителя руководителя подразделения Романа Недова. Детективы антикоррупционного ведомства отмечают, что производство находится на стадии активного досудебного расследования, однако процессуальный статус подозреваемого пока отсутствует у каких-либо фигурантов дела.

Процессуальные ограничения по делу Вербицкого

Запрос редакции UA.News касался предоставления информации в интересах владелицы IBOXbank Алены Шевцовой. В то же время в Антикоррупционном бюро объяснили отказ в предоставлении копий материалов и подробных сведений процессуальными нормами Уголовно-процессуального кодекса Украины и Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

По разъяснениям детективов НАБУ, заявители не являются официальной стороной указанного уголовного производства, в связи с чем оснований для разглашения данных досудебного расследования отсутствуют. В то же время ведомство официально подтвердило сам факт существования и активного расследования данного производства, зарегистрированного в мае 2024 года.

Детали дела о незаконном обогащении Дмитрия Вербицкого

Уголовное производство № 52024000000000231 было внесено в Единый реестр досудебных расследований 13 мая 2024 года. Поводом для начала расследования стали журналистские расследования и материалы проверок имущества тогдашнего заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого.

Расследование касается фактов возможного незаконного обогащения и оформления элитной недвижимости на близкое окружение чиновника. Среди объектов проверок антикоррупционных органов оказались элитная недвижимость в коттеджном городке «Коник» под Киевом, приобретённая по ценам, значительно ниже рыночных, а также автомобили премиум-класса, элитные квартиры и коммерческие помещения, оформленные на третьих лиц и близких родственников, стоимость которых не соответствовала официально задекларированным доходам чиновника.

Позже НАЗК по результатам мониторинга образа жизни выявило у бывшего заместителя генпрокурора признаки незаконного обогащения на сумму свыше 30 миллионов гривен. Все соответствующие выводы и материалы были официально переданы детективам НАБУ для приобщения к материалам данного уголовного производства.

Контекст увольнения Вербицкого и ход дела

Скандал вокруг состояния Дмитрия Вербицкого получил широкую огласку летом 2024 года. На фоне общественного резонанса и начавшихся антикоррупционных расследований Вербицкий сначала был отстранен от исполнения обязанностей, а впоследствии уволен с должности заместителя Генерального прокурора.

Несмотря на то, что, по данным антикоррупционных органов и журналистских расследований, объем выявленных сомнительных активов достигает десятков миллионов гривен, дело расследуется уже более двух лет. В настоящее время НАБУ и САП продолжают сбор доказательной базы в рамках производства № 52024000000000231, а процессуальное решение об объявлении подозрений или передаче дела в суд остается открытым.

Кроме того, UA.NEWS получило ответ от Государственной службы финансового мониторинга Украины на свой запрос в НАЗК относительно применения усиленного финансового мониторинга к экс-заместителю генпрокурора Дмитрию Вербицкому как к «национальному публичному деятелю» (PEP).

Полную хронологию скандалов вокруг бывшего заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого из Одессы можно прочитать здесь.

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