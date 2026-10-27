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«Найпринциповіший» експрокурор Дмитро Вербицький продовжує рятувати репутацію. Після серії інтерв’ю, пояснень щодо статків і благодійного сюжету з телевізором для лікарні він, схоже, нарешті знайшов головного організатора медійної кампанії проти себе. Спойлер: це не НАЗК, не журналісти й навіть не калькулятор.

Слід визнати наполегливість Вербицького. Свою репутацію він рятує наполегливо та вперто кожного дня, наче займається тільки її відбілюванням. Нещодавно, до речі, журналістам 1+1 Дмитро Вербицький розповів що заробляє гроші надаючи юридичну допомогу тим, у кого «виникли ситуації з правоохоронцями». Цікаве формулювання від хай і колишнього, але правоохоронця, чи не так? Одразу фоном «Город, которого нет» прозвучав.

Але говоримо про свіжу версію Вербицького, цього разу він заявив, що його медійне цькування замовив та оплатив… Ігор Коломойський. Той самий олігарх, у справах якого колишній заступник генпрокурора свого часу відігравав важливу роль.

Списати медійну увагу на особисту помсту, версія, безумовно, зручна, але від того не менш жалюгідна. Бо Вербицький кого тільки не призначав винним у своєму незаконному збагаченні: НАЗК, заможних батьків, багатих друзів, навіть калькулятор, яким невміло користувалися правоохоронці, перевіряючи декларації експрокурора. Тепер і Коломойський до цього списку втрапив. Але ж незручних запитань до солідних статків Вербицького від того менше не стало. Навіть якщо між Коломойським і Вербицьким справді існує конфлікт, він сам собою не пояснює походження активів експрокурора.

Нагадаємо, НАЗК виявило у Вербицького ознаки необгрунтованості активів на понад 30 мільйонів гривень. Ідеться про нерухомість, автомобілі та інше майно, походження якого викликало зацікавленість в антикорупційних органів і журналістів. Вербицький зі свого боку наполягає, що має документи, які спростовують претензії, та скаржиться, що медіа не хочуть показувати його пояснення.

Особливо цікаво, що сам Коломойський на останніх судових засіданнях навіть не згадував Вербицького. Байдуже, сьогодні його призначено винуватцем репутаційних проблем Вербицького. Залишається з’ясувати, чи знає Коломойський, що він, виявляється, ще й керує медійною кампанією проти колишнього заступника генпрокурора.

Нагадаємо, історія протистояння Вербицького з Коломойським почалася не вчора. Ще під час пресконференції у квітні 2024 року (за місяць до того, як «Схеми» опублікують розслідування про незаконні статки і маєтки Вербицького) експрокурор скаржився про нібито тиск з боку бізнесмена. Тоді ж він стверджував, що обвинувальний акт щодо Коломойського передали до суду, а самого бізнесмена називав людиною, яка перебуває в «тюрмі».

Адвокат Коломойського публічно заперечував ці твердження. Він назвав неправдивою інформацію про передання обвинувального акта до суду. Щодо місця перебування бізнесмена, то, за оприлюдненими тоді поясненнями, Коломойський перебував під вартою у Відділі забезпечення досудового розслідування СБУ. Його адвокати також заявляли про намір подати позов проти Вербицького для захисту честі, гідності та ділової репутації.

А ще ж не можна оминути нещодавну благодійну історію, де Вербицький та його подруга Христина Ільницька привезли до лікарні телевізор за 19 тисяч гривень. Беззаперечно справа добра. Але телевізор подарували чоловіку, прикутому до ліжка (намагаючись вразити свою кохану, він невдало стрибнув у воду з висоти), на лікування якого Ільницька напередодні сама закликала збирати гроші в Instagram.

Наступне запитання напрошується саме собою. Якщо людині потрібні кошти на лікування, навіщо дарувати йому телевізор, а не допомогти з оплатою медичних послуг? Напевно, телевізор йому потрібен, щоб не нудьгував. Але хотілося б зрозуміти, хто саме визначив, що в цій ситуації він важливіший за гроші на лікування.

Не оминемо й контраст у вартості аксесуарів та одягу на Ільницькій під час урочистого внесення телевізора в лікарняну палату: сукупно десь 100 000 гривень. Тобто вартість гардероба виявилася більш ніж уп’ятеро вищою за ціну благодійного подарунка. Сам собою дорогий одяг, звісно, не є доказом чогось незаконного, але під час публічного припливу благодійності, лейби назовні виглядають трохи недолуго. Хоча, сторіс з проханням скинутися чоловіку на лікування, Ільницька теж записувала в аксесуарах Dior. Годі дивуватися.

Головне в цьому, що благодійність не скасовує запитань про статки, а телевізор за 19 тисяч гривень не відповідає на запитання про активи на десятки мільйонів. Навіть якщо дуже хочеться перевести розмову з одного на інше.

Тим часом, Дмитро Вербицький продовжує працювати у напрямку своєї репутаційної підтримки. Тексти про те, який він принциповий, як його переслідують і чому всі критичні публікації нібито мають один великий та дуже образливий для нього мотив, продовжують з’являтися у різних інтернет-виданнях. Принаймні в одному з таких матеріалів автор настільки старанно захищає експрокурора, що наприкінці переходить від журналістики до банального нагадування про його авторитет.

Цитата: «Колишніх правоохоронців не буває», Вербицький, мовляв, навряд чи втратив вплив у правоохоронних органах, має серйозних прихильників, зокрема серед військових, яким допомагає. А тому «гра в одні ворота точно не вийде». Знову бандитськими 90-ми повіяло, егеж?

Можливо, автор просто дуже хотів наголосити на заслугах героя. Але вийшло цікаво: починали з розповіді про нібито медійну помсту Коломойського, а закінчили фактично нагадуванням про можливий вплив самого Вербицького. Такий собі репутаційний сервіс: ми не лише пояснимо, чому наш герой жертва, а й делікатно нагадаємо, що він не з тих, кого варто недооцінювати.

Чи справді цей текст оплачений Вербицьким — без доказів стверджувати не будемо. Але старанність, із якою автор захищає експрокурора, та ще й підкреслює його зв’язки та потенційні можливості, заслуговує уваги. Бо якось текст не про справедливість виходить. Якусь помсту, наче.

Втім, про все можна запитати особисто. У Коломойського, наприклад. Журналісти UA.News візьмуть участь в наступному засіданні суду, щоб особисто запитати у Ігоря Валерійовича, за що він обіжунькає експрокурора Вербицького.

Повну хронологію скандалів Дмитра Вербицького варто прочитати тут: Історія Дмитра Вербицького

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