Відео: До України прибули врятовані з окупованих Олешок тварини

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Першими на підконтрольну Україні територію доправили тварин, евакуйованих з окупованих Олешок.

Їх привезли вантажівкою, а після перетину кордону одразу пересадили в інший транспорт.

Тим часом люди з плакатами зібралися, щоб зустріти жителів Олешок, які мають прибути після евакуації.

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Джерело: РБК-Україна

Четвертий і останній літак із громадянами України, евакуйованими з Олешок Херсонської області, приземлився у білоруському Гомелі. Уже за кілька годин евакуйовані разом з українською делегацією мають прибути на територію України.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Окремо омбудсман повідомив, що режим тиші триває вже понад 87 годин. Українська делегація повертається додому.

Нагадаємо, 17 автобусів із жителями Олешок прямують до України, до Росії у декілька разів менше.

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