Видео: В Украину прибыли животные, спасенные из оккупированных Олешек
Первыми на подконтрольную Украине территорию доставили животных, эвакуированных из оккупированных Олешек.
Их привезли на грузовике, а после пересечения границы сразу пересадили в другой транспорт.
Тем временем люди с плакатами собрались, чтобы встретить жителей Олешек, которые должны прибыть после эвакуации.
Источник: РБК-Украина
Четвёртый и последний самолёт с гражданами Украины, эвакуированными из Олешек Херсонской области, приземлился в белорусском Гомеле. Уже через несколько часов эвакуированные вместе с украинской делегацией должны прибыть на территорию Украины.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешко, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.
Отдельно омбудсмен сообщил, что режим тишины длится уже более 87 часов. Украинская делегация возвращается домой.
Напомним, 17 автобусов с жителями Олешек направляются в Украину, в Россию — в несколько раз меньше.