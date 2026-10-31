Видео: В Украину прибыли животные, спасенные из оккупированных Олешек

Первыми на подконтрольную Украине территорию доставили животных, эвакуированных из оккупированных Олешек.

Их привезли на грузовике, а после пересечения границы сразу пересадили в другой транспорт.

Тем временем люди с плакатами собрались, чтобы встретить жителей Олешек, которые должны прибыть после эвакуации.

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Источник: РБК-Украина

Четвёртый и последний самолёт с гражданами Украины, эвакуированными из Олешек Херсонской области, приземлился в белорусском Гомеле. Уже через несколько часов эвакуированные вместе с украинской делегацией должны прибыть на территорию Украины.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешко, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Отдельно омбудсмен сообщил, что режим тишины длится уже более 87 часов. Украинская делегация возвращается домой.

Напомним, 17 автобусов с жителями Олешек направляются в Украину, в Россию — в несколько раз меньше.

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