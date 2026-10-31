Видео: Из Олешек эвакуировали 15 автобусов с жителями, часть из них доставили в Россию
Всего из оккупированных Олешек выехали 15 автобусов с эвакуированными жителями. 11 автобусов направились в Украину, ещё четыре — в Россию.
Об этом сообщил репортер Newsmax Алекс Алварес.
К эвакуации также были привлечены 23 машины скорой помощи. Среди эвакуированных — преимущественно пожилые люди и люди с инвалидностью. Некоторым из них во время эвакуации оказывали первую медицинскую помощь.
Источник: Newsmax
Четвертый и последний самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Олешек Херсонской области, приземлился в белорусском Гомеле. Уже через несколько часов эвакуированные вместе с украинской делегацией должны прибыть на территорию Украины.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешко, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.
Отдельно омбудсмен сообщил, что режим тишины длится уже более 87 часов. Украинская делегация возвращается домой.
Напомним, 17 автобусов с жителями Олешок направляются в Украину, в Россию — в несколько раз меньше.