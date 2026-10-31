50 водителей накопили более 21 тысячи неоплаченных штрафов

Пятьдесят крупнейших должников по штрафам за нарушение правил дорожного движения накопили в общей сложности 21 443 неуплаченных штрафа. В среднем на каждого из них приходится по 429 нарушений.

Только на пятерых водителей приходится 2 034 исполнительных производства, то есть почти треть от общего количества в этом рейтинге. Абсолютным рекордсменом стал водитель, в отношении которого в 2026 году было возбуждено 825 производств. Из них 98% до сих пор остаются активными.

У второго должника — 383 дела, из которых 95 % остаются незакрытыми. Еще двое водителей накопили по 280 дел. У первого активными остаются 96 %, у второго — все 100 %.

В целом у 58% водителей из рейтинга этого года до сих пор остаются активными все дела, возбужденные в их отношении в 2026 году. В то же время четверо полностью уплатили штрафы, а у одного должника из 225 дел активными остались лишь четыре.

Средний возраст водителей, попавших в рейтинг, составляет 41 год. Самому молодому — 22 года, самому старшему — 63.

При этом общее количество штрафов у крупнейших должников за все предыдущие годы ещё больше. Лидер рейтинга имеет 1 482 штрафа. Следующие водители накопили 1 366, 1 057, 856 и 808 нарушений соответственно.

Всего по состоянию на октябрь в Едином реестре должников числится 2 029 240 исполнительных производств из-за неуплаченных штрафов за нарушение ПДД. Только в этом году в реестр было добавлено 395 780 таких производств.

Источник: Опендатабот

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