Семьи из окрестностей Олешек ждали эвакуации под холодным дождем — Лубинец

Несколько семей из села Тарасовка недалеко от Олешек в Херсонской области ждали гуманитарную колонну, чтобы выехать с временно оккупированной территории. Люди провели под холодным дождем несколько часов.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, одна из семей заранее подготовилась к выезду, однако мужчина из-за состояния здоровья не мог самостоятельно добраться до Олешек. Поэтому люди согласились ждать в назначенном месте встречи с колонной.

Там также находилась ещё одна семья с несовершеннолетней девочкой. Её обращение об эвакуации поступило ещё в 2025 году, однако выезд долгое время был невозможен из-за отсутствия необходимых документов.

30 октября люди с 10:00 до 14:00 ждали у дорожного знака. Гуманитарная колонна прибыла к месту встречи в 14:16. После этого семьи сели в автобус и смогли выехать на подконтрольную Украине территорию.

Сейчас эвакуированных ждут встречи с родными и необходимая поддержка.

Источник: Дмитрий Лубинец

Четвертый и последний самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Олешек Херсонской области, приземлился в белорусском Гомеле. Уже через несколько часов эвакуированные вместе с украинской делегацией должны прибыть на территорию Украины.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Отдельно омбудсмен сообщил, что режим тишины длится уже более 87 часов. Украинская делегация возвращается домой.

Напомним, 17 автобусов с жителями Олешек направляются в Украину, в Россию — в несколько раз меньше.

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