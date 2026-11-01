Календарь грибника на ноябрь 2026 года: что и когда лучше собирать

Ноябрь 2026 года характеризуется сочетанием позднеосенних погодных условий (ночных заморозков, влажных туманов и дневных оттепелей) и фаз Луны, которые непосредственно влияют на активность мицелия.

Период убывающей Луны и первых заморозков (1–9 ноября 2026 года)

В первой декаде месяца на фоне убывающей Луны и понижения температуры почва постепенно остывает, однако во влажных низинах и лесах ещё сохраняется урожай холодостойких видов.

1–5 ноября: Благоприятный период для посещения лиственных и смешанных лесов. В эти дни эффективно собирать вешенки обыкновенные на старых стволах и пнях, а также фиолетовые рядовки на лесной подстилке.

6–9 ноября: Период перед новолунием с усилением ночных заморозков. Лучше всего отправляться в сосновые боры и песчаные опушки за зеленушками и подзелененками, которые хорошо защищены хвойной подстилкой.

Период новолуния и перехода к зимним видам (10–16 ноября 2026 года)

Новолуние приходится на 10 ноября. В это время почвенные грибы прекращают рост, зато активизируются древеснируйствующие грибы, способные развиваться при низких температурах.

10–13 ноября: дни новолуния и начала растущей Луны. Наземный сбор прекращается. Это идеальное время для проверки старых ивовых и тополиных пней, заваленных оврагов и лесополос в поисках первых колоний зимних опят (фламулин).

14–16 ноября: дни с небольшим дневным потеплением. Стоит проверить затененные участки смешанных лесов на наличие поздних гигрофоров и остатков рядовок.

Период растущей Луны и пика зимних опят (17–30 ноября 2026 года)

Растущая Луна (с полной фазой 24 ноября) приносит влагу и периодические оттепели, что создает оптимальные условия для массового роста фламулины.

17–23 ноября: самая продуктивная неделя месяца для сбора на древесине. После дневных оттепелей на пеньках, поваленных стволах лиственных пород и вдоль лесных тропинок массово появляются зимние опеньки и поздние вешенки.

24–30 ноября: Период после полнолуния на фоне постепенного завершения сезона. Сбор остатков зимних опятов в защищенных от холодных ветров местах, глубоких оврагах и парковых зонах, куда не доходит глубокое промерзание.

Особенности грибного сезона в ноябре

В течение первой половины ноября продолжают единично плодоносить поздние осенние виды, тогда как вторая половина месяца завершает активный сезон, оставляя место только для холодостойких грибов. Ночные заморозки закаляют грибы, благодаря чему они не бывают червивыми. Лучшие грибные места стоит искать в защищенных от ветров смешанных и хвойных лесах, оврагах и вблизи старой древесины.

Основные виды ноябрьского урожая

Поздние и зимние опеньки (фламулина) — растут на старых пнях, поваленных стволах лиственных деревьев и вдоль лесных тропинок. Зимние опеньки растут при минимальных плюсовых температурах и во время оттепелей после первых снегов, образуя желто-оранжевые колонии.

Вешенки обыкновенные — встречаются на стволах живых и поврежденных деревьев (ив, тополей, дубов) в лесах и парковых зонах. Переносят похолодания и образуют многоярусные сростки с мясистыми шляпками.

Зеленушки и подзеленки — предпочитают сухие сосновые бора и песчаные почвы. Прячутся в хвойном опада или песке, сохраняя прочную мякоть после заморозков.

Фиолетовые рядовки — обитают в хвойных и смешанных лесах, появляясь рядами среди опавшей хвои. Имеют фиолетовый оттенок и приятный аромат.

Гигрофоры поздние — растут в сосновых лесах и появляются поздней осенью. Отличаются скользкой шляпкой и плотной мякотью, подходящей для маринования.

Правила сбора и обработки урожая

Собирать грибы в ноябре лучше всего в середине дня, когда спадает утренний морозец и пригревает солнце. Срезать или выкручивать гриб следует аккуратно, не повреждая грибницу. Класть в корзину следует только те экземпляры, съедобность которых не вызывает сомнений. Не стоит собирать перемерзшие или обледенелые грибы, а также искать урожай вблизи трасс и промышленных зон. Собранный урожай требует сортировки, промывки и термической обработки в день сбора.

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