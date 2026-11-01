Kalendarz grzybiarza na listopad 2026 roku: co i kiedy najlepiej zbierać

Listopad 2026 roku charakteryzuje się połączeniem późnojesiennych warunków pogodowych (nocnych przymrozków, wilgotnych mgieł i dziennych odwilży) oraz faz księżycowych, które mają bezpośredni wpływ na aktywność grzybni.

Okres księżyca ubywającego i pierwszych przymrozków (1–9 listopada 2026 r.)

W pierwszej dekadzie miesiąca, w związku z fazą ubywającego Księżyca i spadkiem temperatury, gleba stopniowo się ochładza, jednak w wilgotnych dolinach i lasach nadal utrzymują się zasoby gatunków odpornych na zimno.

1–5 listopada: Okres sprzyjający odwiedzaniu lasów liściastych i mieszanych. W tych dniach warto zbierać boczniaki pospolite na starych pniach i pniach, a także fioletowe rzędowce na leśnej ściółce.

6–9 listopada: Okres przed nowiem księżyca, charakteryzujący się nasileniem nocnych przymrozków. Najlepiej wybrać się do lasów sosnowych i piaszczystych skrajów lasów w poszukiwaniu zielonek i zielonek podziemnych, które są dobrze chronione przez igliwie.

Okres nowiu i przejścia do gatunków zimowych (10–16 listopada 2026 r.)

Nów księżyca przypada na 10 listopada. W tym czasie grzyby glebowe zaprzestają wzrostu, natomiast aktywizują się grzyby niszczące drewno, zdolne do rozwoju w niskich temperaturach.

10–13 listopada: Dni nowiu i początku fazy przyrostu Księżyca. Zbiór na powierzchni zostaje wstrzymany. To idealny czas na sprawdzenie starych pni wierzbowych i topolowych, zarośniętych wąwozów i pasów leśnych w poszukiwaniu pierwszych kolonii zimowych opieniaków (flamulin).

14–16 listopada: Dni z niewielkim ociepleniem w ciągu dnia. Warto sprawdzić zacienione obszary lasów mieszanych pod kątem obecności późnych higroforów i resztek rzęsistków.

Okres przybywającego Księżyca i szczytu występowania zimowych opieniaków (17–30 listopada 2026 r.)

Wschodzący Księżyc (z pełnią 24 listopada) przynosi wilgoć i okresowe ocieplenia, co stwarza optymalne warunki do masowego wzrostu flamulin.

17–23 listopada: Najbardziej owocny tydzień miesiąca na zbieranie grzybów na drewnie. Po dziennych odwilżach na pniach, powalonych pniach drzew liściastych oraz wzdłuż leśnych ścieżek masowo pojawiają się zimowe opieńki i późne boczniaki.

24–30 listopada: Okres po pełni księżyca na tle stopniowego kończenia się sezonu. Zbieranie resztek zimowych opieniaków w miejscach osłoniętych przed zimnymi wiatrami, w głębokich wąwozach i obszarach parkowych, gdzie nie dochodzi do głębokiego przemarzania.

Cechy charakterystyczne sezonu grzybowego w listopadzie

W pierwszej połowie listopada pojedyncze okazy późnych gatunków jesiennych nadal owocują, podczas gdy druga połowa miesiąca zamyka aktywny sezon, pozostawiając miejsce jedynie dla grzybów odpornych na zimno. Nocne przymrozki hartują grzyby, dzięki czemu nie są one robaczywe. Najlepsze miejsca do zbierania grzybów warto szukać w osłoniętych od wiatru lasach mieszanych i iglastych, w wąwozach oraz w pobliżu starego drewna.

Główne gatunki listopadowych zbiorów

Późne i zimowe opieńki (flamulina) — rosną na starych pniach, powalonych pniach drzew liściastych oraz wzdłuż leśnych ścieżek. Późne opienki rosną przy minimalnych temperaturach powyżej zera oraz podczas odwilży po pierwszych opadach śniegu, tworząc żółto-pomarańczowe kolonie.

Boczniaki pospolite — występują na pniach żywych i uszkodzonych drzew (wierzby, topole, dęby) w lasach i na terenach parkowych. Znoszą ochłodzenie i tworzą wielopoziomowe skupiska z mięsistymi kapeluszami.

Grzyby zielonki i podzielonki — preferują suche lasy sosnowe i gleby piaszczyste. Ukrywają się w iglastych opadach lub piasku, zachowując jędrny miąższ po przymrozkach.

Fioletowe grzyby rzędowe — występują w lasach iglastych i mieszanych, pojawiając się w rzędach wśród opadłych igieł. Mają fioletowy odcień i przyjemny zapach.

Hygrofory późne — rosną w lasach sosnowych i pojawiają się późną jesienią. Wyróżniają się śliskim kapeluszem i gęstym miąższem, nadającym się do marynowania.

Zasady zbierania i przetwarzania zbiorów

Grzyby w listopadzie najlepiej zbierać w południe, kiedy poranny mróz ustępuje, a słońce zaczyna ogrzewać. Grzyby należy odcinać lub wykręcać ostrożnie, nie uszkadzając grzybni. Do koszyka należy wkładać wyłącznie te okazy, co do których jadalności nie ma wątpliwości. Nie należy zbierać przemarzniętych lub oblodzonych grzybów, a także szukać grzybów w pobliżu dróg i terenów przemysłowych. Zebrane grzyby należy posortować, umyć i poddać obróbce termicznej jeszcze tego samego dnia.

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