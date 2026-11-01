Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina nie otrzymała jeszcze oficjalnego zaproszenia na zbliżający się szczyt Grupy Dwudziestu (G20), choć poprzez kanały dyplomatyczne napływały odpowiednie wstępne sygnały.

Według Zełenskiego negocjatorzy sygnalizowali możliwą inicjatywę prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącą zaproszenia strony ukraińskiej na szczyt w celu omówienia sposobów zakończenia wojny.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że Kijów pozytywnie przyjmie taką decyzję i poprze oficjalne zaproszenie, jeśli zostanie ono przekazane.

Źródło: Wywiad Wołodymyra Zełenskiego dla CNN Türk.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio wyjaśnił, dlaczego Stany Zjednoczone zapraszają Rosję na spotkania G20.

Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaya Kallas oświadczyła, że minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów G20 w USA nie wykazał żadnej gotowości do pokojowych negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

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