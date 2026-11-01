Украина ожидает официального приглашения на саммит «Группы двадцати» — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не получила официального приглашения на предстоящий саммит «Группы двадцати» (G20), хотя по дипломатическим каналам поступали соответствующие предварительные сигналы.

По словам Зеленского, переговорщики сообщили о возможной инициативе президента США Дональда Трампа по приглашению украинской стороны на саммит для обсуждения путей завершения войны.

Президент Украины подчеркнул, что Киев положительно воспримет такое решение и поддержит официальное приглашение, если оно будет направлено.

Источник: Интервью Владимира Зеленского CNN Türk.

Государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, почему США приглашают Россию на встречи G20.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи глав МИД стран G20 в США не продемонстрировал никакой готовности к мирным переговорам о прекращении войны в Украине.

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