2026年11月采菇指南：何时采摘什么最合适

2026年11月的气候特征由晚秋的天气条件（夜间霜冻、潮湿的雾气和白天的回暖）与月相共同决定，这些因素直接影响菌丝体的活性。

月相亏缺期与初霜期（2026年11月1日至9日）

本月前十天，随着月相渐亏和气温下降，土壤逐渐变冷，但在潮湿的低地和森林中，耐寒菌种的生长仍持续。

11月1日至5日：适宜前往阔叶林和混交林。这几天，在老树干和树桩上采摘普通蟹肉菇，以及在林地落叶层上采摘紫色排菇效果极佳。

11月6日至9日：新月前的时期，夜间霜冻加剧。此时最适合前往松林和林缘沙地，采摘被针叶落叶层良好保护的绿菇和绿斑菇。

新月期及向冬季菌种过渡期（2026年11月10日至16日）

新月出现在11月10日。此时，土壤真菌停止生长，而能够耐受低温的毁木真菌则开始活跃起来。

11月10日至13日：新月期及月相开始增长的时期。 地面采摘暂停。此时正是检查老柳树和杨树树桩、杂草丛生的山谷及林带的绝佳时机，以寻找首批冬季牛肝菌（火焰菇）菌落。

11月14日至16日：白天略有回暖的日子。值得检查混交林中阴凉处，寻找晚熟的湿木菇和列伞菌的残余。

月相渐盈期及冬蘑高产期（2026年11月17日至30日）

月相渐盈（11月24日满月）带来湿气和间歇性回暖，为火焰菇的大规模生长创造了最佳条件。

11月17日至23日：本月在树木上采摘蘑菇产量最高的一周。 白天回暖后，树桩、倒下的阔叶树树干以及林间小径沿线会大量出现冬蘑菇和晚季蟹味菇。

11月24日至30日：满月后的时期，此时采摘季正逐渐接近尾声。 在避风处、深谷及公园区域（这些地方不会受到深层冻土的影响）采摘剩余的冬蘑。

11月蘑菇季的特点

11月上半月，晚秋菌种仍会零星结果，而下半月则标志着活跃采摘季的结束，此时仅剩耐寒菌种可供采摘。 夜间霜冻能使蘑菇变得坚韧，因此它们通常不会被虫蛀。最佳的采菇地点应选择在避风的混交林和针叶林中、林间空地以及老树木附近。

11月的主要蘑菇种类

晚季和冬季鸡油菌（火焰菇）——生长在老树桩、倒下的阔叶树树干上以及林间小径沿线。 冬蘑在气温略高于零度的最低温度下以及初雪后的回暖期间生长，形成黄橙色的菌落。

普通侧耳——常见于森林和公园区域内活树及受损树木（如柳树、杨树、橡树）的树干上。能耐受寒潮，并形成多层丛生体，菌盖肉质。

绿菇和绿底菇——偏好干燥的松林和沙质土壤。它们藏身于针叶落叶层或沙中，在经历霜冻后仍能保持坚实的菌肉。

紫色列生菇——栖息于针叶林和混交林中，成排生长在落针叶之间。具有紫色调和怡人的香气。

晚生湿蘑——生长于松林中，于深秋时节出现。其菌盖表面湿滑，菌肉质地紧实，适合腌制。

采摘与处理规则

11月采摘蘑菇的最佳时间是正午时分，此时晨霜已消，阳光正暖。 采摘或扭下蘑菇时应轻柔小心，避免损伤菌丝体。篮子里只应放入那些可食用性毫无疑问的蘑菇。 不要采摘冻僵或结冰的蘑菇，也不要在公路和工业区附近寻找蘑菇。采摘后的蘑菇需在当天进行分拣、清洗和热处理。

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