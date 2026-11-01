视频：数百名内务部系统工作人员协助奥列什科的疏散居民

乌克兰内务部长伊万·维吉夫斯基表示，超过300名内务部系统工作人员正参与接待、护送并为从赫尔松州被占领城市奥列什基撤离的乌克兰人提供援助。

国家边防局负责边境通关的部队以及国家紧急情况局已设立取暖点，并运送了个人物品和动物；警方则负责护送载有行动不便人员的巴士和医疗车辆前往医院。

目前，国家移民局专家在紧急设立的服务点为被疏散居民免费办理乌克兰公民护照，其中大多数人在被占领期间丢失了证件。 此次疏散行动是在与乌克兰监察员办公室、安全局、地方政府及慈善组织通力合作下实施的。

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来源：内务部长伊万·维吉夫斯基在Telegram上的声明。

第四架也是最后一架载有从赫尔松州奥列什基撤离的乌克兰公民的飞机，已降落在白俄罗斯戈梅利。随后，这些撤离人员在为期六天的人道主义停火期间，从切尔尼戈夫州越过了乌克兰边境。

乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨于10月30日表示，所有希望前往乌克兰控制区奥列什科居民均已通过此次撤离行动离开，而对于那些留下来的人，已向其送达了人道主义援助物资。

此外，人权专员还表示，停火状态已持续超过87小时。乌克兰代表团正在返程途中。

需要指出的是，载有奥列什基居民的17辆大巴正驶往乌克兰，而驶往俄罗斯的大巴数量则少得多。

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