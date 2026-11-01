Відео: сотні працівників системи МВС допомагали евакуйованим жителям Олешок

0:00 / 0:00

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський повідомив, що понад 300 працівників системи МВС беруть участь у зустрічі, супроводі та наданні допомоги українцям, евакуйованим з окупованого міста Олешки на Херсонщині.

Підрозділи Державної прикордонної служби забезпечення перетин кордону, ДСНС розгорнули пункти обігріву та перевезли особисті речі й тварин, а поліцейські забезпечили супровід автобусів та медичного транспорту з маломобільними людьми до лікарень.

Наразі фахівці Державної міграційної служби в оперативно розгорнутих пунктах безкоштовно оформлюють паспорти громадянина України для евакуйованих жителів, більшість з яких втратили документи в умовах окупації. Евакуаційну операцію реалізовано у взаємодії з Офісом Омбудсмана України, СБУ, місцевими органами влади та благодійними організаціями.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/tg-ew1mbsk0.mp4

Джерело: Заява міністра внутрішніх справ Івана Вигівського у телеграмі.

Четвертий і останній літак із громадянами України, евакуйованими з Олешок Херсонської області, приземлився у білоруському Гомелі. Згодом евакуйовані перетнули кордон України в Чернігівській області під час шестиденного гуманітарного перемир’я.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Окремо омбудсман повідомив, що режим тиші триває вже понад 87 годин. Українська делегація повертається додому.

Нагадаємо, 17 автобусів із жителями Олешок прямують до України, до Росії у декілька разів менше.

Читай нас у