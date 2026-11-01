Ретроградные планеты в ноябре 2026 года: лучшие и худшие дни месяца

Если октябрь требовал систематизации и глубоких внутренних преобразований, то ноябрь 2026 года становится месяцем окончательного подведения итогов, финансовой осмотрительности и завершения годовых циклов. Космические энергии побуждают замедлить внешнюю экспансию, чтобы тщательно проверить надежность внутренних опор, финансовых стратегий и личных договоренностей.

Ноябрь — это период, когда осенний ритм окончательно уступает место глубокому анализу и подготовке к зимнему периоду. На первый план выходит способность критически пересмотреть свои ресурсы, освободиться от устаревших привязок и подготовить почву для новых решений.

Что такое ретроградное движение планет

Ретроградность — это астрономическая иллюзия, когда с Земли кажется, что планета движется назад из-за разницы в скорости вращения по орбитам вокруг Солнца. Астрологи трактуют это время как период ревизии, когда энергия планет направлена на урегулирование старых долгов и завершение начатого, а не на штурм новых вершин.

Главные астрологические события ноября 2026 года

В ноябре астрологическая картина становится значительно насыщеннее из-за сохранения и разворота фаз нескольких ключевых планет. Главными событиями месяца станут активная ретроградная фаза Меркурия и Венеры, что потребует особого внимания к сфере общения, торговли и отношений, а также переход Сатурна в прямое движение, который откроет путь к реализации давних планов.

Венера: Переоценка отношений и финансов

Период действия переходит в ретроградную фазу с начала ноября 2026 года с глубокой эмоциональной и финансовой интенсивностью. Обратное движение Венеры побуждает к пересмотру личных взаимоотношений, корректировке семейного бюджета и отказу от импульсивных трат. Это время требует дипломатичности, возвращения к давним партнерским соглашениям и укрепления доверия в союзах.

Меркурий: Замедление и тщательная проверка

Период действия проходит в ретроградной фазе в течение первой и второй декад ноября 2026 года с высокой информационной интенсивностью. В это время стоит замедлить темп в делах, связанных с документами, договорами и поездками. Этот период лучше всего использовать для исправления ошибок, перечитывания соглашений, возвращения к незавершенному обучению и приведения в порядок архивов.

Сатурн: Завершение ретроградной фазы и высвобождение силы

Период действия приходится на середину ноября 2026 года, когда планета возвращается к прямому движению. Это значимый астрологический момент, который снимает длительные торможения в сфере системного бизнеса, долгосрочного планирования и дисциплинарных вопросов. Появляется чёткое видение перспектив и сила для реализации масштабных замыслов.

Уран, Нептун и Плутон: продолжение системной ревизии

Уран и Нептун продолжают своё ретроградное движение в течение всего ноября с фоновой, фундаментальной интенсивностью. Уран стимулирует отказ от устаревших стереотипов в мышлении, Нептун способствует глубокой творческой работе и избавлению от иллюзий, тогда как Плутон в прямом движении поддерживает трансформационные процессы.

Юпитер и Марс: опора для реальных действий

Юпитер и Марс остаются в прямой фазе на протяжении всего ноября, обеспечивая высокую выносливость, целеустремленность и энергию. Их прямое движение создает необходимый баланс, помогая сохранять продуктивность, расширять профессиональные горизонты и воплощать практические задачи даже в периоды замедления других планет.

Астрологическое влияние на жизнь, карьеру и отношения в ноябре

В повседневной жизни ноябрьская комбинация планетных энергий призывает к взвешенности и осмотрительности. В карьере ноябрь способствует завершению текущих задач, инвентаризации ресурсов и аудиту, тогда как с подписанием новых глобальных соглашений во время ретроградного Меркурия стоит подождать. В отношениях фаза ретроградной Венеры побуждает к искреннему диалогу, разрешению давних конфликтов и сближению на основе общих ценностей.

Рекомендации на ноябрь 2026

Избегайте спешки и тщательно проверяйте любую информацию и финансовые документы, особенно в первой половине месяца. Уделите внимание укреплению отношений и не принимайте опрометчивых решений под влиянием сиюминутных эмоций. Используйте энергию разворота Сатурна в середине ноября для решительных шагов по реорганизации своей деятельности. Сохраняйте самодисциплину, соблюдайте обещания и опирайтесь на проверенные факты во всех сферах жизни.

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