奥莱什基附近的家庭在寒冷的雨中等待疏散——卢比内茨

赫尔松州奥列什基附近塔拉西夫卡村的几户家庭一直在等待人道主义车队，以便离开暂时被占领的地区。人们在寒冷的雨中等待了数小时。

人权专员德米特罗·卢比涅茨通报了这一情况。

据他介绍，其中一家人虽已提前做好了撤离准备，但因丈夫健康状况不佳，无法自行前往奥列什基。因此，他们同意在与车队约定的集合点等待。

那里还有另一户带着未成年女孩的家庭。他们关于撤离的申请早在2025年就已提交，但由于缺少必要文件，长期以来一直无法离开。

10月30日，这些人在10:00至14:00期间在路标旁等待。人道主义车队于14:16抵达会合地点。随后，这些家庭登上了大巴，成功撤离至乌克兰控制区。

目前，被疏散人员正等待与亲人团聚，并获得必要的援助。

来源：德米特罗·卢比涅茨

第四架也是最后一架载有从赫尔松州奥列什基撤离的乌克兰公民的飞机，已降落在白俄罗斯戈梅利。数小时后，被撤离人员将与乌克兰代表团一同抵达乌克兰境内。

乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨于10月30日表示，所有希望前往乌克兰控制区的奥列什基居民均已通过此次撤离行动离开，而对于那些留下来的人，已向其运送了人道主义援助物资。

人权专员另指出，停火状态已持续超过87小时。乌克兰代表团正在返程途中。

需要指出的是，载有奥列什基居民的17辆大巴正驶往乌克兰，而驶往俄罗斯的大巴数量则少得多。

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