11月是园丁全年种植周期中的最后一个月，也是至关重要的一月。此时需要对菜园进行最后的冬季准备，并确保土壤、树木和冬季前种植的作物能得到可靠的保护，抵御即将到来的霜冻。 气温下降、首次持续霜冻以及秋季降水都要求园丁们行动果断，因为在土壤结冰之前及时完成所有工作至关重要。

除了冬前播种和完成晚熟作物的收获外，11月还为大规模覆盖、蓄雪以及农具保养提供了良机。 在此期间正确实施农艺措施，既能保护地块免受冻害，又能确保来年春季获得早熟且丰产的收成。

11月菜园工作的特点

11月上半月，农户将完成冬前播种，收获抗寒性最强的蔬菜作物，并准备种植材料。 从本月下半月起，工作重点将转向对菜畦进行最终保温、为多年生植物覆盖、在霜冻来临前进行土壤耕作，以及为来年春季移栽准备土地。

11月1日至5日：在土壤结冻前完成晚熟卷心菜、球芽甘蓝、欧洲防风草和韭葱的采收。

11月6日至10日：进行胡萝卜、甜菜、欧芹、莳萝和菠菜的冬前播种，以获得超早春收成。

11月11日至15日：若秋季温暖，应完成冬蒜和种葱的最终定植，并务必对菜畦进行覆盖。

11月16日至20日：用泥炭、锯末或落叶对冬前播种的菜畦以及树木和灌木的树干周围进行覆盖。

11月21日至25日：用冷杉枝、农业纤维布或稻草覆盖多年生蔬菜、辣根、酸模及观赏植物，防止冻害。

11月26日至30日：清理地块，对灌溉系统进行冬季维护，对农具进行消毒和润滑，并准备育苗用土壤混合物。

丰收的规则与建议

11月在菜园进行所有作业时，应考虑天气情况，选择干燥无风的日子进行冬前播种。 越冬种子必须播种在干燥的土壤中，并用预先准备好的未冻土覆盖，同时将播种量增加四分之一。 11月田间管理的首要原则是——利用厚厚的覆盖层，有效保护菜畦免受风蚀和冻害，从而保持土壤结构直至来年春季。

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