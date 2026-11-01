2026年11月的磁暴：需要多加小心日期

2026年11月的地磁活动将相对温和，尽管太阳仍处于第25太阳周的高活动期。 本月大部分时间地磁环境将保持平静，但天体物理学家预测，受日冕洞和太阳耀斑影响，将出现几次短暂的高活动期。 11月预计不会出现极端强烈的地磁风暴，但对天气敏感的人群仍需留意个别天气不稳定的日子。

什么是磁暴

磁暴是指地球磁场因与太阳风流相互作用而产生的扰动。 当太阳发生强烈耀斑时，会向外太空喷射出大量带电粒子，这些粒子会在1至3天内抵达地球大气层。 太阳等离子体与地球磁层相互作用会引发波动，其持续时间可能从数小时到连续数天不等， 并按0至9分的K指数（K-index）进行评估——这是衡量地球地磁活动水平及磁暴强度的国际指标。

按十日为单位的地磁活动预报

11月的前十天将以最低的太阳背景活动开始。11月1日至3日，地球地磁场将处于平静状态，Kp指数约为2，这被视为开展任何事务的有利时期。 预计11月4日至6日将出现首次明显波动，届时在快速太阳风的影响下，Kp指数将升至4点。11月7日和8日也可能出现轻微的残余扰动。

本月第二十天将是最有利且最稳定的时期。 科学家预测，11月9日至20日期间将出现持续的地磁平静期。这几天太阳活动的强度将降至最低，这将为对天气变化敏感及患有慢性疾病的人群创造舒适的环境。

11月的第三个十日将出现本月最强烈的太阳活动峰值。不稳定性将从11月21日开始加剧，预计11月22日将出现G1级地磁风暴，Kp指数为5。 11月23日和24日，地磁背景将持续处于较高水平，随后活动将逐渐减弱。月底（11月28日）可能会出现最后一次强度为3–4级的微弱扰动。

美国空间天气预报中心的网站上发布了相关信息。

11月地磁风暴期间的建议

监测血压：若患有高血压或心血管疾病，请将所需药物备在手边。

减轻负担：在活动高峰期（11月22日），应避免重体力劳动和精神压力。

保持水分平衡：多喝水，并限制咖啡、能量饮料和酒精的摄入。

多到户外活动：傍晚散步有助于血液充氧，并能促进入睡。

尝试冷热交替淋浴：若无禁忌症，这有助于维持血管张力。

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