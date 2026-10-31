50 kierowców ma na koncie ponad 21 tysięcy niezapłaconych mandatów

Pięćdziesięciu największych dłużników z tytułu mandatów za wykroczenia drogowe zgromadziło łącznie 21 443 niezapłacone mandaty. Średnio na każdego z nich przypada po 429 wykroczeń.

Tylko na pięciu kierowców przypada 2 034 postępowań egzekucyjnych, czyli prawie jedna trzecia ogólnej liczby w tym rankingu. Absolutnym rekordzistą okazał się kierowca, wobec którego w 2026 roku wszczęto 825 postępowań. Spośród nich 98% pozostaje nadal aktywnych.

Drugi dłużnik ma 383 postępowania, z których 95% pozostaje otwartych. Kolejnych dwóch kierowców zgromadziło po 280 postępowań. W przypadku pierwszego z nich 96% pozostaje aktywnych, a w przypadku drugiego – wszystkie 100%.

Ogółem 58% kierowców z tegorocznego rankingu nadal ma aktywne wszystkie postępowania wszczęte przeciwko nim w 2026 roku. Jednocześnie cztery osoby całkowicie uiściły grzywny, a u jednego dłużnika spośród 225 postępowań aktywne pozostały tylko cztery.

Średni wiek kierowców, którzy znaleźli się w rankingu, wynosi 41 lat. Najmłodszy ma 22 lata, a najstarszy – 63.

Jednocześnie łączna liczba mandatów u największych dłużników z poprzednich lat jest jeszcze większa. Lider rankingu ma na koncie 1 482 mandaty. Kolejni kierowcy zgromadzili odpowiednio 1 366, 1 057, 856 i 808 wykroczeń.

Ogółem, według stanu na październik, w Jednolitym Rejestrze Dłużników odnotowano 2 029 240 postępowań egzekucyjnych z tytułu niezapłaconych mandatów za wykroczenia drogowe. Tylko w tym roku do rejestru dodano 395 780 takich postępowań.

Źródło: OpenDataBot

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